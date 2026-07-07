Presidente Trump presume que Toyota moverá producción de Tacoma de México a Texas: “los aranceles funcionan”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el anuncio de Toyota sobre una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para ampliar su planta en San Antonio, Texas, y trasladar de manera gradual parte de la producción de la camioneta Tacoma desde México.

A través de Truth Social, Trump aseguró que la decisión confirma el efecto de su política arancelaria. “Toyota se traslada de México a Estados Unidos (¡a Texas!). Es algo de gran importancia. ¡Los aranceles están surtiendo efecto!”, escribió el mandatario.

¿Qué anunció Toyota sobre su planta en Texas?

Toyota informó que ampliará su complejo de San Antonio con una nueva línea de producción para la Tacoma. El proyecto prácticamente duplicará el tamaño de la planta y contempla la creación de alrededor de 2 mil empleos hacia 2030, cuando iniciaría la operación a gran escala.

La planta texana actualmente fabrica los modelos Tundra y Sequoia. Con esta expansión, Toyota busca aumentar su capacidad en Norteamérica y responder a la demanda del mercado estadounidense, donde las pick-ups mantienen una alta presencia comercial.

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¿Toyota cerrará su planta en México?

El anuncio no implica un cierre inmediato de sus operaciones mexicanas. La transferencia de parte de la producción desde Baja California será escalonada y se prevé que tome cerca de cuatro años. Además, medios especializados reportan que la producción en Guanajuato continuará.

Toyota también reiteró su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México, así como su respaldo a la renovación del T-MEC, al considerarlo clave para mantener la competitividad de la industria automotriz regional.

¿Por qué Trump relacionó el movimiento con los aranceles?

Trump atribuyó la decisión a su estrategia de presionar a las empresas con aranceles para que fabriquen dentro de Estados Unidos. La medida llega en un contexto de mayores tensiones comerciales y costos para vehículos importados, especialmente en el sector automotriz.

Ted Ogawa, presidente y director ejecutivo de Toyota Norteamérica, señaló que la expansión refleja la confianza de la empresa en la manufactura estadounidense y ayudará a fortalecer la cadena de suministro, atender a consumidores y generar oportunidades económicas en Texas.

El movimiento ocurre mientras la industria automotriz ajusta sus estrategias de producción en la región, en medio de revisiones comerciales, presión arancelaria y una competencia creciente por atraer inversiones manufactureras.

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