Venezuela alista reapertura de Maiquetía tras terremotos que dejaron miles de muertos

El gobierno de Venezuela prevé reabrir “a la brevedad” el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para vuelos comerciales, luego de los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio, que dejaron miles de muertos, heridos y personas sin vivienda en el norte del país.

La terminal aérea, ubicada en La Guaira y considerada la principal conexión internacional de Caracas, opera de forma parcial para vuelos humanitarios.

La zona fue una de las más afectadas por el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5, que provocó el colapso de edificios y obligó a miles de familias a dormir en refugios o campamentos temporales.

¿Cuándo reabrirá el aeropuerto de Maiquetía?

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que se activó un plan alterno para recuperar los vuelos comerciales mediante el uso de la pista paralela del aeropuerto. Aunque no dio una fecha concreta, aseguró que la reapertura ocurrirá en cuanto existan condiciones operativas.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo ofreció apoyo técnico para evaluar los daños y facilitar la recuperación de Maiquetía, cuya infraestructura sufrió afectaciones relevantes tras los sismos.

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¿Qué pasa en Venezuela tras los terremotos?

El último balance oficial reportó 3 mil 535 muertos, más de 16 mil heridos y más de 16 mil personas sin vivienda.

Equipos de rescate nacionales y extranjeros han trabajado entre escombros en La Guaira, mientras algunos grupos internacionales comenzaron a retirarse por la falta de señales de vida casi dos semanas después de la emergencia.

The death toll from Venezuela’s twin earthquakes now sits at 3,535, with lawmaker Jorge Rodriguez saying that the latest official tally shows 16,740 people injured and 17,854 others left without housing.#Infograph pic.twitter.com/Cx0mAwbbqJ — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 7, 2026

¿Qué papel tiene Estados Unidos en la reapertura?

Militares y especialistas estadounidenses colaboran en labores logísticas y de control aéreo para facilitar la llegada de ayuda humanitaria. El aeropuerto ya permitió el ingreso parcial de vuelos con suministros, mientras continúan los trabajos para restablecer operaciones comerciales.

La reapertura de Maiquetía es clave para acelerar la entrada de asistencia, recuperar la movilidad aérea y atender una crisis humanitaria que dejó daños millonarios en Venezuela.

IO