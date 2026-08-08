El plan secreto de Trump para sustituir al gobierno en Cuba al estilo Venezuela

El gobierno de Donald Trump ha intensificado su estrategia de presión internacional mediante un plan que busca identificar a un funcionario o exfuncionario en La Habana capaz de asumir las riendas del poder en la isla.

La intención de la administración estadounidense no es simplemente desmantelar la estructura del Estado, sino articular una transición controlada con una figura de perfil pragmático, replicando el esquema implementado en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez.

El dilema de la CIA y los perfiles evaluados en La Habana

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han conformado un grupo operativo especial coordinado por la CIA para abordar el caso cubano.

Sin embargo, los reportes de inteligencia sugieren que la estructura del régimen caribeño presenta un escenario más complejo, similar al de Irán, donde las facciones de línea dura predominan sobre los sectores moderados. En ese contexto, la ausencia de interlocutores viables complica las aspiraciones de Washington.

Entre los nombres evaluados en las quinielas geopolíticas figuran familiares del entorno de poder.

Noticia Destacada “México no es piñata de nadie”, responde Sheinbaum Pardo a congresista de EU por críticas sobre Cuba

Aunque el régimen parece proyectar a Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel Castro, esta opción resulta inaceptable para la Casa Blanca. En contraste, los funcionarios estadounidenses han mostrado apertura hacia figuras como Raúl G. Rodríguez Castro, conocido como "el Cangrejo" y nieto de Raúl Castro, así como hacia el actual ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Ambos sostuvieron contactos este año con el director de la CIA, John Ratcliffe, durante una visita a la isla.

Cerco económico y exigencias de la Casa Blanca

Para forzar las negociaciones, Washington mantiene un cerco económico que ha derivado en una severa crisis energética en Cuba.

La lista de exigencias planteada por Estados Unidos contempla la apertura comercial a empresas estadounidenses, la liberalización económica, la compra de hidrocarburos a firmas norteamericanas y la expulsión de personal de inteligencia procedente de Rusia y China.

The U.S. is always looking for the next Delcy Rodriguez. IC now hunting in Cuba. Spoiler: Cuba is more like Iran than Venezuela. New from @tylerpager, @FrancesRobles and me: https://t.co/XJ8lFrDOCy — Julian E. Barnes (@julianbarnes) August 7, 2026

A pesar de que La Habana ha implementado ciertas medidas para permitir una mayor presencia de la iniciativa privada, la Casa Blanca considera insuficientes dichos avances.

Paralelamente, el Departamento de Justicia estadounidense mantiene una acusación penal contra Raúl Castro, mientras el gobierno cubano refuerza su esquema defensivo para prevenir posibles incursiones o maniobras dirigidas contra su cúpula política.

IO