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El plan secreto de Trump para sustituir al gobierno en Cuba al estilo Venezuela

La administración de Donald Trump busca a una figura en Cuba para forzar un cambio de poder tras asfixiar a la isla. Conoce los detalles de la estrategia de la Casa Blanca.

Por Redacción

8 de ago de 2026

2 min

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Washington mantiene un cerco económico que ha derivado en una severa crisis energética en Cuba
Washington mantiene un cerco económico que ha derivado en una severa crisis energética en Cuba / Archivo

El gobierno de Donald Trump ha intensificado su estrategia de presión internacional mediante un plan que busca identificar a un funcionario o exfuncionario en La Habana capaz de asumir las riendas del poder en la isla.

La intención de la administración estadounidense no es simplemente desmantelar la estructura del Estado, sino articular una transición controlada con una figura de perfil pragmático, replicando el esquema implementado en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez.

El dilema de la CIA y los perfiles evaluados en La Habana

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han conformado un grupo operativo especial coordinado por la CIA para abordar el caso cubano.

Sin embargo, los reportes de inteligencia sugieren que la estructura del régimen caribeño presenta un escenario más complejo, similar al de Irán, donde las facciones de línea dura predominan sobre los sectores moderados. En ese contexto, la ausencia de interlocutores viables complica las aspiraciones de Washington.

Entre los nombres evaluados en las quinielas geopolíticas figuran familiares del entorno de poder.

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Aunque el régimen parece proyectar a Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel Castro, esta opción resulta inaceptable para la Casa Blanca. En contraste, los funcionarios estadounidenses han mostrado apertura hacia figuras como Raúl G. Rodríguez Castro, conocido como "el Cangrejo" y nieto de Raúl Castro, así como hacia el actual ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Ambos sostuvieron contactos este año con el director de la CIA, John Ratcliffe, durante una visita a la isla.

Cerco económico y exigencias de la Casa Blanca

Para forzar las negociaciones, Washington mantiene un cerco económico que ha derivado en una severa crisis energética en Cuba.

La lista de exigencias planteada por Estados Unidos contempla la apertura comercial a empresas estadounidenses, la liberalización económica, la compra de hidrocarburos a firmas norteamericanas y la expulsión de personal de inteligencia procedente de Rusia y China.

A pesar de que La Habana ha implementado ciertas medidas para permitir una mayor presencia de la iniciativa privada, la Casa Blanca considera insuficientes dichos avances.

Paralelamente, el Departamento de Justicia estadounidense mantiene una acusación penal contra Raúl Castro, mientras el gobierno cubano refuerza su esquema defensivo para prevenir posibles incursiones o maniobras dirigidas contra su cúpula política.

IO

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