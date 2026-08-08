El Senado de Estados Unidos ratifica a Todd Blanche, exabogado de Trump, como fiscal general

El Senado de Estados Unidos aprobó la ratificación de Todd Blanche como el nuevo fiscal general del país, consolidando a una figura cercana al presidente Donald Trump al frente del Departamento de Justicia.

La votación se definió por un estrecho margen de 50 votos a favor y 49 en contra, tras un intenso debate legislativo que evidenció fracturas internas en la bancada republicana.

Divisiones republicanas y la ruta hacia la confirmación

La nominación de Blanche enfrentó la oposición directa de las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski, quienes unieron sus votos a la bancada demócrata bajo el argumento de que el nombramiento ponía en riesgo la imparcialidad de la institución.

Para destrabar su ratificación, frenada previamente por los legisladores John Cornyn y Thom Tillis, Blanche tuvo que cancelar un polémico fondo de 1,800 millones de dólares destinado a compensar a personas presuntamente perseguidas por la administración anterior.

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El nuevo titular de la justicia estadounidense ocupaba el cargo de manera interina desde abril, tras la destitución de Pam Bondi.

Su nombramiento definitivo se concretó de manera casi simultánea a su participación como líder de la delegación oficial de Washington en la toma de protesta de Abelardo De la Espriella en Colombia.

Un perfil marcado por la defensa legal de Trump

Nacido en Colorado en 1974, Blanche cuenta con trayectoria como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York y como defensor legal de alto perfil.

Destacó como el abogado principal de Trump en los juicios penales por los pagos irregulares vinculados a Stormy Daniels, así como en las causas federales sobre el manejo de documentos clasificados y los sucesos electorales de 2020.

I am deeply honored by the trust and confidence President Trump has placed in me to lead the Department of Justice as our great nation’s 88th Attorney General.



I am grateful to the Senate for staying late to complete this process.



To the dedicated public servants of the… — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) August 8, 2026

Durante su gestión interina al frente de la fiscalía, Blanche impulsó acciones penales contra exfuncionarios como el exdirector del FBI James Comey, decisiones que intensificaron los cuestionamientos de la oposición sobre la autonomía operativa del Departamento de Justicia.

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