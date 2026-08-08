EU anuncia paquete de seguridad de mil millones de dólares para el nuevo gobierno de Colombia

El gobierno de Estados Unidos anunció que prepara un paquete de seguridad por mil millones de dólares destinado a la nueva administración de Colombia, encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo este viernes.

De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, los recursos tendrán como objetivo contribuir al cumplimiento de objetivos compartidos entre Washington y Bogotá, particularmente en materia de seguridad y cooperación bilateral.

El anuncio ocurrió el mismo día de la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano, ceremonia a la que acudió una delegación estadounidense encabezada, entre otros funcionarios, por el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

Washington señaló que la presencia de su delegación representa una señal del interés de la administración de Donald Trump por fortalecer la relación con Colombia y ampliar la cooperación en asuntos de seguridad y economía.

Colombia se suma al Escudo de las Américas

Como parte del nuevo acercamiento entre ambos gobiernos, Estados Unidos confirmó también la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas, una alianza regional que busca coordinar esfuerzos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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El Departamento de Estado aseguró que la administración Trump está dispuesta a respaldar las acciones del gobierno de De la Espriella contra grupos criminales que, según Washington, representan una amenaza para la seguridad y la estabilidad económica de la región.

La incorporación de Colombia ocurre en un contexto de mayor involucramiento de Estados Unidos en asuntos de seguridad en América Latina.

Trump respalda al nuevo presidente colombiano

El presidente estadounidense Donald Trump ha expresado públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella y lo ha descrito como un dirigente con capacidad para encabezar Colombia y consolidar a la derecha política del país.

Trump también había anticipado que el nuevo gobierno colombiano tendría el respaldo de Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad.

#Atención La delegación de Estados Unidos, encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche, adelantó una reunión con ministros del presidente electo Abelardo De La Espriella.



La delegación está formada por representantes de los Departamentos de Estado, de Guerra, de… pic.twitter.com/T1OqAQCBfk — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 7, 2026

El paquete anunciado por Washington representa así uno de los primeros pasos concretos de cooperación con la nueva administración colombiana y se suma a la integración del país sudamericano en el colombia.

La nueva relación entre ambos gobiernos estará marcada por la lucha contra el narcotráfico, la cooperación económica y los mecanismos de seguridad regional, en un momento en que la administración Trump ha incrementado su presencia y acciones contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas en América Latina.

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