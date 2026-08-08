Giro en América Latina: El ascenso de la derecha en Colombia aísla al gobierno de Lula y reconfigura la región

La toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia ratifica un giro político hacia la derecha y la ultraderecha en América Latina.

Bajo la narrativa de la "Patria Milagro", el mandatario basó su propuesta en la seguridad y el combate al crimen organizado, planteando dar de baja a diez cabecillas de grupos armados en sus primeros tres meses, así como reducir la estructura del Estado e impulsar un gabinete con un acentuado sello religioso.

En un acto cargado de simbolismo, De la Espriella optó por realizar su investidura en Cali en lugar de Bogotá, proyectando un mensaje de descentralización e inclinación militar al pronunciar su primer discurso oficial ante un batallón.

Entre sus planes gubernamentales destaca la iniciativa de convertir a Barranquilla en sede alterna de gobierno —lo que requeriría una reforma constitucional— y delegar un rol central en política internacional a su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

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Reconfiguración regional y el aislamiento diplomático del gobierno de Lula da Silva

La investidura en Colombia contó con la presencia de referentes de la derecha y ultraderecha regional, como Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador. En contraste, el bloque de izquierda del Pacto Histórico en Colombia no asistió al acto al cuestionar la legitimidad del mandato.

Paralelamente, la cancillería de Argentina señaló que Brasil ha quedado progresivamente aislado en la dinámica regional por discrepancias ideológicas. Esta tensión escaló tras la decisión de Brasilia de retirar a su embajador en Buenos Aires a raíz de los constantes agravios del presidente argentino Javier Milei contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Los intercambios se produjeron durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a los comicios presidenciales de octubre en Brasil.

En este contexto de reajustes en el continente, el gobierno de Lula da Silva ha enfocado su narrativa en la defensa de la soberanía nacional frente a las presiones diplomáticas, los aranceles y el respaldo explícito de figuras externas y de la administración de Donald Trump al movimiento bolsonarista.

Efecto Domino Diplomático

La confrontación directa entre Milei y Lula tensiona el Mercosur e incrementa la brecha ideológica entre el bloque conservador del Sur (Argentina, Colombia, Paraguay) y el gobierno progresista de Brasil.

Por otra parte, la presión externa y los choques verbales de líderes extranjeros han sido aprovechados por Lula da Silva para cohesionar a su electorado bajo una bandera de soberanía nacional, liderando por el momento las mediciones frente a Flavio Bolsonaro.

La inclinación de la administración Trump hacia gobiernos afines en la región acelera la polarización, alineando estratégicamente a Colombia y Argentina en materias de seguridad y comercio, mientras condiciona las relaciones bilaterales con Brasil.

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