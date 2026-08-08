Hunter Biden revela el alarmante estado de salud de Joe Biden por el cáncer que padece

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta un severo deterioro en su salud a sus 83 años debido a la agresividad del cáncer de próstata con metástasis ósea que padece.

Así lo reveló su hijo, Hunter Biden, durante una emotiva entrevista concedida a la cadena británica BBC, donde calificó la condición de su padre como "muy dolorosa y muy debilitante".

El estado de salud de Joe Biden y el impacto familiar

A pesar de que el cáncer se ha extendido a los huesos y a otras partes del cuerpo, el exmandatario demócrata ha intentado mantener cierta presencia pública, tal como se vio en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

Hunter Biden destacó la fortaleza de su progenitor al señalar que le gustaría "que se quejara más" ante el dolor que atraviesa, reafirmando que el político sigue siendo el pilar fundamental de su familia.

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Las controversias de su mandato y el polémico indulto

La etapa final del liderazgo de Biden entre 2021 y 2025 estuvo marcada por intensos debates sobre su capacidad física y mental.

Tras un complicado debate contra Donald Trump, renunció a la contienda por la reelección para dar paso a Kamala Harris.

Former U.S. President Joe Biden’s prostate cancer has spread to other parts of his body and is causing him pain, even as he continues to speak out on public issues, his son Hunter said in an interview. https://t.co/nsc5TeplC4 — The Associated Press (@AP) August 8, 2026

Sin embargo, antes de retirarse del poder, otorgó un indulto presidencial a Hunter por sus problemas legales con armas y deudas fiscales.

Sobre esta medida, su hijo admitió estar profundamente agradecido, aunque reconoció de manera abierta que la decisión empañó el legado político de su padre.

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