Irán condiciona reapertura del estrecho de Ormuz: exige a EU levantar sanciones y pagar reparaciones

Irán elevó este sábado la presión sobre Estados Unidos al establecer una serie de condiciones que, según Teherán, Washington debe cumplir antes de que pueda reanudarse el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.

Mohamad Baqer Zolgadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, afirmó que el paso permanecerá cerrado mientras Estados Unidos no modifique sus acciones contra la República Islámica.

El funcionario presentó seis exigencias que Teherán considera indispensables para avanzar hacia una eventual reapertura del estratégico corredor marítimo.

¿Qué exige Irán a Estados Unidos?

Entre las principales demandas se encuentran el levantamiento del bloqueo naval impuesto contra Irán, la eliminación de las sanciones estadounidenses y la liberación de activos iraníes que permanecen bloqueados.

Teherán también reclama una compensación económica por los daños que atribuye a las operaciones militares recientes y a lo que las autoridades iraníes califican como dos conflictos impuestos contra el país.

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A estas condiciones se suma la exigencia de que Estados Unidos suspenda sus amenazas contra Irán y termine las operaciones militares dirigidas contra territorio iraní y contra grupos aliados de Teherán en países de Medio Oriente.

La lista también contempla la retirada de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas alrededor de Irán.

Reapertura de Ormuz depende de negociaciones

Las declaraciones de Zolgadr coinciden con otros pronunciamientos de funcionarios iraníes que han vinculado la reapertura del estrecho con las negociaciones que mantienen con distintos actores regionales.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, señaló que la reapertura del paso marítimo dependerá de que Estados Unidos responda por lo que Teherán considera incumplimientos relacionados con el memorando de entendimiento alcanzado en junio.

El canciller también informó que Irán se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo con Omán sobre los mecanismos jurídicos y la administración de la navegación en el estrecho, además de trabajar en la definición de las rutas marítimas que podrán utilizarse.

Omán advierte riesgos para las negociaciones

Omán, que comparte el control geográfico del Estrecho de Ormuz con Irán, aseguró que las conversaciones con Teherán sobre la navegación avanzan de manera positiva.

Sin embargo, el gobierno omaní advirtió que los ataques contra embarcaciones que atraviesan la zona podrían afectar el desarrollo de las negociaciones.

La advertencia se produjo después de que Emiratos Árabes Unidos acusara a Irán de atacar un buque cisterna perteneciente a la compañía petrolera estatal de Abu Dabi. Hasta el momento, Teherán no se ha pronunciado sobre esa acusación.

🚨🇮🇷🇺🇸 | El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolgadr, condicionó la reapertura del Estrecho de Ormuz al cumplimiento de una lista de exigencias dirigidas a Estados Unidos, advirtiendo que la República Islámica “nunca cederá, ni en lo… pic.twitter.com/qH8LilA0Sa — Informe Orwell (@InformeOrwell) August 8, 2026

¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz representa una ruta estratégica para el mercado energético internacional. Antes de la escalada militar que derivó en su cierre, por esta vía marítima circulaba aproximadamente 20 por ciento del petróleo mundial.

El cierre y las restricciones a la navegación han incrementado la preocupación internacional por el suministro energético y por las consecuencias económicas de una interrupción prolongada del tránsito.

Irán anunció en julio un nuevo cierre del estrecho en medio de los enfrentamientos con Estados Unidos. Posteriormente, Washington restableció el bloqueo naval sobre puertos y embarcaciones iraníes, situación que afectó las negociaciones entre ambos países.

Ahora, la reapertura de Ormuz queda vinculada a una compleja negociación en la que Teherán exige cambios concretos a la política estadounidense antes de permitir nuevamente el tránsito marítimo.

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