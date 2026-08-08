Volcán Etna entra en erupción y obliga a suspender vuelos en Catania, Italia

El volcán Etna, considerado uno de los sistemas volcánicos con mayor actividad en el mundo, volvió a presentar una erupción en Sicilia, Italia, generando una columna de humo y ceniza que afectó temporalmente las operaciones aéreas en la región.

La actividad del volcán provocó la presencia de una nube de ceniza volcánica en la atmósfera, por lo que las autoridades aeroportuarias determinaron restringir durante varias horas las operaciones de llegada al Aeropuerto Internacional de Catania.

El fenómeno fue monitoreado por especialistas del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, organismo que mantiene vigilancia permanente sobre el comportamiento del Etna debido a su frecuente actividad eruptiva.

Ceniza del Etna afecta vuelos en Catania

La presencia de material volcánico en el espacio aéreo obligó a suspender temporalmente los vuelos de llegada a Catania. La medida fue adoptada como precaución ante los riesgos que representa la ceniza para las aeronaves.

Sin embargo, las operaciones de salida de los aviones que ya se encontraban en las instalaciones aeroportuarias continuaron con normalidad durante las primeras horas de la emergencia.

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Posteriormente, el aeropuerto informó que las operaciones aéreas fueron reanudadas después de que el nivel de alerta por actividad volcánica descendiera de rojo a naranja.

La situación fue seguida de cerca debido a la importancia que tiene Catania como punto de conexión para quienes visitan Sicilia.

¿Qué se sabe de la actividad del volcán Etna?

Imágenes difundidas por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología mostraron una columna de humo elevándose desde la cima del Etna, mientras los especialistas analizaban la evolución de la actividad volcánica.

Con una altura aproximada de 3 mil 324 metros, el Etna es considerado el volcán activo más alto de Europa. Su actividad se ha mantenido durante miles de años y forma parte de los procesos geológicos que caracterizan a la isla de Sicilia.

Las erupciones pueden generar emisiones de lava, gases y ceniza, además de afectar actividades económicas y de transporte en las comunidades cercanas.

Aeropuerto de Catania, clave para el turismo en Sicilia

La afectación temporal al aeropuerto adquiere relevancia debido al volumen de pasajeros que utilizan esta terminal.

Durante 2024, alrededor de 12 millones de pasajeros pasaron por el Aeropuerto Internacional de Catania, uno de los principales accesos a Sicilia y una infraestructura fundamental para el turismo de la isla.

🇮🇹ITALIA



🚨🌋ERUPCIÓN DEL MONTE ETNA EN CURSO

La erupción del Volcán #Etna continúa. El Cráter Voragine está produciendo una vistosa actividad estromboliana acompañada de modestas emisiones de ceniza en dirección a Catania. pic.twitter.com/WpxkBeIbnD — FILIPINA NEWS 507 (@agrimensuraferg) August 7, 2026

Sicilia se encuentra entre los destinos turísticos más visitados de Italia, por lo que cualquier interrupción relacionada con la actividad del Etna puede generar modificaciones en los itinerarios de viajeros.

Tras la reducción de la alerta volcánica y la reapertura del espacio aéreo, las autoridades mantuvieron el monitoreo del volcán para determinar si su actividad podría generar nuevas afectaciones en las operaciones aéreas de Catania.

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