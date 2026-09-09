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Donald Trump promete estímulo de 5 mil dólares a los adultos de US si los Republicanos ganan las elecciones de mitad de periodo

El presidente de Estados Unidos prometió miles de dólares si los republicanos ganan las elecciones legislativas.

Por Redacción Por Esto!

9 de sept de 2026

1 min

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Donald Trump promete estímulo de 5 mil dólares a los adultos de US.
Donald Trump promete estímulo de 5 mil dólares a los adultos de US. / X: @realDonaldTrump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar 5 mil dólares a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de término. El anuncio se realizó durante su intervención en Dallas, Texas, donde buscó movilizar a las bases conservadoras.

El mandatario calificó este pago como el “Dividendo Trump”, y comparó la medida con la distribución de ganancias que realiza una corporación exitosa a sus accionistas, argumentando que la economía del país experimenta la solidez necesaria para este reparto masivo.

El mandatario justificó la medida aludiendo al éxito económico bajo su gestión y sugirió que los fondos provendrían en parte de la recaudación derivada de los aranceles a las importaciones. Sin embargo, Trump no detalló la logística ni la viabilidad legislativa para que el programa sea aprobado.

Poco después de la intervención, el vicepresidente JD Vance matizó la propuesta al sugerir que los pagos no estarían destinados a los sectores de mayor poder adquisitivo. Asimismo, la medida requerirá la aprobación formal del Congreso, donde senadores aliados como Bernie Moreno de Ohio ya anticiparon que prepararán un proyecto de ley para tramitarlo.

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