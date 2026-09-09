Drones retrasan vuelo de Zelenski a Oslo para funeral del rey Harald V

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sufrió un retraso en su viaje a Oslo debido a una amenaza de drones en el espacio aéreo de Moldavia, cuando se dirigía a Noruega para asistir al funeral del rey Harald V.

Bhanuja Rasiah, secretario de Estado de la Oficina del Primer Ministro noruego, confirmó que la alerta obligó a demorar el vuelo, aunque no se precisó a qué distancia se encontraban los drones respecto de la aeronave presidencial.

De acuerdo con información citada por la BBC, drones rusos atacaron durante la noche del martes una zona fronteriza entre Moldavia y Ucrania.

¿Qué pasó con el avión de Zelenski?

La amenaza fue detectada antes de que el mandatario completara su traslado a Oslo, por lo que el itinerario sufrió modificaciones por razones de seguridad.

Las autoridades noruegas no detallaron si los drones representaron una amenaza directa e inmediata contra el avión presidencial, pero confirmaron que el incidente influyó en el retraso del viaje.

Noticia Destacada Rusia y Corea del Norte inauguran su primer puente vehicular y refuerzan conexión estratégica

Zelenski finalmente llegó a Noruega y participó en las actividades relacionadas con el funeral de Estado del monarca.

Zelenski pide reforzar defensa aérea de Ucrania

A su llegada a Oslo, el presidente ucraniano sostuvo una reunión con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y otros funcionarios para hablar sobre la guerra.

Zelenski señaló que había pasado parte de la noche pendiente por teléfono de los reportes sobre los daños causados por ataques con misiles.

Durante el encuentro insistió en la necesidad de fortalecer la defensa aérea de Ucrania ante nuevos ataques.

We paid our respects to King Harald V.

Ukraine will always be grateful to Norway for all its assistance. This support comes not only from the government, but also from the Royal Family and all the people of Norway.



I recall with gratitude our warm meeting with His Majesty and… pic.twitter.com/TuYd4vatSH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 9, 2026

Store calificó la situación como “muy dramática” y señaló que existen empresas que trabajan para analizar la posibilidad de proporcionar más sistemas de defensa aérea a Kiev.

La reunión en Oslo se produjo en paralelo a las ceremonias por la muerte de Harald V, pero también sirvió para mantener conversaciones sobre el apoyo militar y la protección del espacio aéreo ucraniano.

IO