Esposa de víctima demanda a Amazon tras accidente de avión de carga en Miami que dejó cinco muertos

La esposa de uno de los cinco trabajadores que murieron después de que un avión de carga se saliera de la pista cerca del Aeropuerto Internacional de Miami presentó una demanda contra Amazon, Amazon Air Cargo y otras empresas relacionadas con la operación de la aeronave.

El recurso legal también incluye a los pilotos del avión, quienes ya fueron dados de alta del hospital, de acuerdo con medios locales.

La demanda sostiene que el accidente fue resultado de una cadena de fallas, entre ellas un presunto error del piloto, capacitación inadecuada y el uso de una aeronave con 32 años de antigüedad.

¿Cómo ocurrió el accidente del avión de carga en Miami?

El percance ocurrió poco después de las 14:00 horas del domingo, cuando el avión, un Boeing 767-300, salió de la pista y avanzó cerca de 400 metros más allá de la superficie pavimentada.

Durante ese recorrido, la aeronave impactó contra varios vehículos.

Uno de ellos era una camioneta de servicios de limpieza del aeropuerto, en la que viajaban siete personas. Cinco de los ocupantes murieron como consecuencia del impacto.

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¿Quiénes fueron las víctimas del accidente?

La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, identificó a los fallecidos como Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Narajo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53, y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, con dos tripulantes a bordo.

🚨 #BREAKING: OMG NEW VIDEO SHOWS JUST HOW MUCH SPEED THE AMAZON PLANE STILL HAD AS IT RAN OFF THE RUNWAY AND CROSSED THE ROADWAY.



⚠️ WARNING: GRAPHIC CRASH FOOTAGE. THIS VIDEO SHOWS THE MOMENT THE AMAZON CARGO PLANE IMPACTS THE VAN.



Amazon Prime Air Flight 7598 , a Boeing… — zach bitango (@ZachBitango) September 9, 2026

Demanda señala fallas en operación y capacitación

La parte demandante sostiene que la tragedia no habría sido producto de un solo factor, sino de varias deficiencias relacionadas con la operación del vuelo.

Entre los señalamientos se encuentran posibles errores de pilotaje, preparación insuficiente de la tripulación y el uso de un avión con varias décadas de servicio.

Hasta el momento, corresponderá a las investigaciones oficiales y al proceso judicial determinar las causas del accidente y las posibles responsabilidades de las empresas y personas involucradas.

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