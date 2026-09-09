Falla en control aéreo de Reino Unido deja más de mil vuelos cancelados; Heathrow mantiene afectaciones

Una falla técnica en el sistema de control aéreo del Reino Unido provocó la cancelación de más de mil vuelos y afectó a cientos de miles de pasajeros, con repercusiones que continúan este miércoles 9 de septiembre en varios de los principales aeropuertos del país.

De acuerdo con datos de FlightRadar24, a primera hora de la jornada se habían cancelado 246 vuelos en Heathrow, el aeropuerto con mayor tráfico del Reino Unido, además de varias decenas en Gatwick.

Aunque las operaciones fueron reanudadas tras la interrupción del martes, las terminales mantienen retrasos y ajustes mientras las aerolíneas reubican aviones, tripulaciones y pasajeros.

¿Qué pasó en los aeropuertos de Reino Unido?

El problema se originó en un fallo técnico del sistema de procesamiento de NATS, operador responsable de los servicios de control aéreo en distintos aeropuertos británicos.

La interrupción obligó a cancelar más de mil vuelos y generó afectaciones en Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham, Edimburgo y Glasgow, entre otros.

Heathrow recomendó a los pasajeros no acudir a las terminales salvo que sus vuelos estén confirmados, mientras Gatwick advirtió que recuperar la normalidad llevará tiempo.

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NATS descarta que la falla fuera un ciberataque

El director ejecutivo de NATS, Martin Rolfe, descartó que el incidente haya sido provocado por un ataque informático.

“En este momento, hemos descartado la posibilidad de un ciberataque”, declaró a BBC Radio 4.

El operador mantiene abierta una investigación para determinar el origen de la falla, que Rolfe consideró distinta a problemas técnicos registrados en ocasiones anteriores.

Ryanair y British Airways reportan miles de pasajeros afectados

La interrupción tuvo un impacto significativo en varias aerolíneas.

Ryanair informó que alrededor de 150 mil pasajeros resultaron afectados después de que la compañía canceló más de 200 vuelos.

Por su parte, British Airways reportó la cancelación o desvío de aproximadamente 100 vuelos, con afectaciones para decenas de miles de viajeros.

ℹ️ Technical issue



Recovery from today’s system issue has taken longer than we had hoped . Our system issue is now resolved, we are operating normally and working as hard as possible to clear the backlog of flights. (1/2) https://t.co/NpFp3PBDo7 — NATS (@NATS) September 8, 2026

Crece presión sobre operador de control aéreo

La nueva falla aumentó la presión sobre NATS y su dirección, especialmente porque el sistema ya había registrado un colapso importante en agosto de 2023.

En aquella ocasión, las cancelaciones representaron para las aerolíneas un costo estimado de 100 millones de libras.

Mientras continúan las investigaciones, los aeropuertos británicos mantienen operaciones con alteraciones y recomiendan a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales.

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