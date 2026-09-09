Friedrich Merz aplaza llamada con Trump tras elogios del presidente de EU a la ultraderecha alemana

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, aplazó una conversación telefónica que tenía prevista para el próximo 11 de septiembre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el mandatario estadounidense felicitara a Alternativa para Alemania (AfD) por su triunfo en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Cornelius, atribuyó la decisión a problemas de agenda. Sin embargo, al ser cuestionado sobre una posible relación con los comentarios de Trump, recordó que Merz ha rechazado en otras ocasiones las intervenciones de líderes extranjeros en asuntos internos de Alemania, especialmente durante procesos electorales.

La llamada estaba prevista con motivo del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, pero hasta ahora no se ha fijado una nueva fecha.

¿Qué dijo Trump sobre la victoria de AfD?

Trump celebró en su plataforma Truth Social el resultado de AfD en Sajonia-Anhalt, donde el partido obtuvo 43.8 por ciento de los votos.

El presidente estadounidense calificó el resultado como una “noche realmente importante” para la formación y vinculó su avance con el descontento hacia las políticas migratorias en Alemania.

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Además, cerró su mensaje con las siglas MGGA, una adaptación de su lema político “Make America Great Again” y que puede interpretarse como “Make Germany Great Again”.

Gobierno alemán rechaza comentarios de la Casa Blanca

El coordinador de Relaciones Transatlánticas del Gobierno alemán, Metin Hakverdi, rechazó de forma directa las declaraciones de Trump.

En entrevista con Der Tagesspiegel, afirmó que Alemania “no necesita consejos de la Casa Blanca” y subrayó que corresponde a los ciudadanos alemanes decidir su política migratoria y sus preferencias electorales.

No es el primer roce por AfD

Las críticas desde Alemania también tienen como antecedente las declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance durante la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2025.

Friedrich Merz a amânat o convorbire telefonică cu Donald Trump, planificată pentru 11 septembrie, după ce liderul american a felicitat partidul extremist AfD pentru victoria în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. 😂https://t.co/9dx7CYqlIV pic.twitter.com/de9LHhbwBR — John Doe (@costin10632) September 9, 2026

En aquella ocasión, Vance cuestionó el trato hacia determinadas fuerzas políticas europeas y criticó que AfD no hubiera sido invitada al encuentro.

Tras su participación, el vicepresidente se reunió en Múnich con Alice Weidel, colíder de la formación alemana, un episodio que también generó tensiones políticas entre ambos países.

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