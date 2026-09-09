Funeral de Harald V reúne a casas reales y miles de personas en Oslo; Haakon VIII inicia nueva etapa en Noruega

Noruega despide este miércoles al rey Harald V con un funeral de Estado que reúne en Oslo a miembros de la familia real, jefes de Estado, representantes diplomáticos y casas reales de distintos países.

El féretro salió del Palacio Real a las 12:00 horas locales, cubierto con la bandera real, para recorrer poco más de un kilómetro hasta la Catedral de Oslo. Durante los primeros minutos de la procesión se realizaron 21 salvas de duelo.

Miles de personas se congregaron desde primeras horas del día en las calles de la capital para acompañar el cortejo y dar el último adiós al monarca.

¿Quiénes asistieron al funeral de Harald V?

Entre los invitados se encuentran representantes de distintas monarquías europeas, incluidos los reyes Felipe VI y Letizia de España, además de la reina Sofía.

También participan miembros de las casas reales de Suecia y Países Bajos, así como jefes de Estado y de Gobierno de Europa, Oriente Medio y Asia.

Desde el pasado 1 de septiembre y hasta la víspera del funeral, más de 46 mil personas acudieron a la capilla ardiente instalada en el Palacio Real para despedirse del monarca.

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Oslo despliega fuerte operativo de seguridad

La ceremonia se desarrolla bajo amplias medidas de seguridad.

Alrededor de 3 mil policías y 3 mil 500 militares, incluidos unos 600 integrantes de la Guardia Nacional, participan en el dispositivo de vigilancia. Además, agentes de Dinamarca y Suecia reforzaron las tareas de control.

Unos mil 900 militares se encuentran desplegados a ambos lados del recorrido del cortejo.

Norway bids farewell to the late King Harald V, Europe's oldest monarch, who passed away at age 89



The procession of the coffin is watched by thousands of mourners lining the streets, with King Haakon, Crown Princess Ingrid Alexandra, and Prince Sverre Magnus walking behind pic.twitter.com/2KUGoIYAAC — Sky News (@SkyNews) September 9, 2026

¿Qué ocurrirá después del funeral?

Tras la ceremonia religiosa en la Catedral de Oslo, el féretro será trasladado en procesión hasta la iglesia del castillo de Akershus.

Ahí se celebrará una ceremonia privada para la familia real y los invitados, antes de que el féretro sea colocado en la cripta.

Posteriormente, las banderas dejarán de ondear a media asta y la familia real saldrá al balcón del Palacio Real.

El acto marcará simbólicamente el comienzo de una nueva etapa para la monarquía noruega bajo el reinado de Haakon VIII, sucesor de Harald V.

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