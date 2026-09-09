Ingeniero de Anthropic renuncia y alerta por riesgos de la IA: “están jugando con nuestras vidas”

El ingeniero británico Jacob Coxon, quien trabajó en Anthropic y anteriormente pasó tres años en OpenAI, presentó su renuncia tras expresar fuertes críticas sobre la forma en que ambas compañías enfrentan los posibles riesgos asociados al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

Coxon sostuvo a través de una serie de mensajes en X que las empresas “no están actuando con responsabilidad” y advirtió que el avance de estos sistemas podría generar amenazas de gran escala si no existe mayor coordinación entre los actores del sector.

El ingeniero, de 27 años, ha sido identificado por medios como uno de los desarrolladores relacionados con GPT-4o y GPT-4.5, aunque no ocupaba un cargo ejecutivo.

¿Qué riesgos de la inteligencia artificial advierte Jacob Coxon?

Coxon afirmó que los sistemas de IA podrían alcanzar capacidades “sobrehumanas” y tener la posibilidad de vulnerar sistemas informáticos, transformar sectores completos y adquirir mayor influencia sobre recursos y procesos.

También aseguró que existe conciencia sobre estos escenarios dentro de empresas como OpenAI y Anthropic, aunque cuestionó que la competencia por desarrollar modelos más avanzados impida establecer medidas de contención suficientes.

Para el ingeniero, una de las alternativas sería impulsar una pausa temporal en la mejora de las capacidades de los modelos, además de establecer mecanismos de coordinación entre las principales compañías del sector.

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Investigador de Anthropic también reconoce riesgos

El investigador de Anthropic Evan Hubinger respaldó parte de los planteamientos de Coxon y señaló que, desde su perspectiva, existe una probabilidad superior al 10 por ciento de que sistemas futuros de inteligencia artificial puedan representar un riesgo extremo para la humanidad durante la próxima década.

Hubinger aclaró que considera bajo el riesgo asociado con los modelos actuales, pero expresó preocupación por posibles sistemas de superinteligencia capaces de mejorar sus propias capacidades de forma acelerada.

Crece debate sobre seguridad en el desarrollo de IA

La salida de Coxon se suma a otros casos de especialistas que han abandonado grandes compañías tecnológicas después de expresar preocupación por la velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

Uno de los antecedentes es Geoffrey Hinton, quien dejó Google en 2023 para hablar con mayor libertad sobre los posibles riesgos de esta tecnología.

En 2024, exempleados de OpenAI también difundieron una carta abierta en la que pidieron mayores mecanismos de protección para quienes alerten sobre riesgos internos y reclamaron más controles frente al avance acelerado de los sistemas de inteligencia artificial.

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