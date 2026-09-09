Nepal suma más de 5 mil desaparecidos a dos semanas de la riada; recuperan mil 367 cuerpos y restos

A dos semanas de la riada registrada en la frontera de Nepal con Tíbet, China, las autoridades nepalíes reportan 5 mil 133 personas desaparecidas, entre ellas 517 turistas extranjeros, mientras continúan las labores de búsqueda e identificación de víctimas.

De acuerdo con la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, el número de cuerpos y restos recuperados en 15 municipios declarados zonas prioritarias de desastre ascendió a mil 367.

Hasta ahora, apenas 102 víctimas han podido ser entregadas a sus familiares, mientras las autoridades mantienen trabajos forenses para identificar los restos.

¿Cómo avanza la identificación de las víctimas en Nepal?

La Policía nepalí informó que se han recolectado 2 mil 698 muestras de ADN.

De ese total, mil 286 corresponden a restos mortales recuperados y mil 412 a familiares que buscan a personas desaparecidas, incluidas muestras tomadas fuera del país para tratar de identificar a turistas extranjeros.

Los trabajos se realizan tanto en instalaciones improvisadas de las zonas montañosas como en hospitales y morgues, con apoyo de especialistas enviados por China, India y Corea del Sur.

Noticia Destacada Nepal mantiene búsqueda de casi 4 mil 900 desaparecidos tras riada; nuevos rescates mantienen esperanza

Más de 3 mil 600 personas permanecen desplazadas

La emergencia también mantiene a más de 3 mil 600 personas desplazadas en 37 centros temporales ubicados en Nuwakot, Rasuwa y Dhading.

Las autoridades han advertido que el hacinamiento y la contaminación del agua aumentan el riesgo de enfermedades como el cólera.

La destrucción de carreteras y puentes también complica la llegada de suministros a comunidades aisladas, mientras toneladas de ayuda humanitaria permanecen detenidas en centros logísticos por las dificultades para transportarla.

Más de 5.100 personas siguen desaparecidas en Nepal dos semanas después de la riadahttps://t.co/E2dHw3AJgv pic.twitter.com/Nbxfs9nZMh — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) September 9, 2026

Más de 21 mil efectivos participan en la búsqueda

Más de 21 mil elementos continúan desplegados en las operaciones de búsqueda entre lodo, zonas montañosas y galerías de centrales hidroeléctricas.

Uno de los puntos prioritarios es Upper Trishuli-1, donde las autoridades consideran que cientos de trabajadores pudieron quedar atrapados tras la riada.

Los equipos de emergencia mantienen las labores en distintas regiones mientras avanza la identificación de víctimas y continúa la búsqueda de miles de personas cuyo paradero sigue sin conocerse.

IO