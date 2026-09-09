Nueva York revela 170 mil páginas sobre aire tóxico tras el 11-S; señalan posibles omisiones de autoridades

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la ciudad de Nueva York comenzó a divulgar más de 170 mil páginas de documentos relacionados con la calidad del aire, los riesgos para la salud y la respuesta oficial tras el derrumbe del World Trade Center.

La publicación ocurre después de años de reclamos de víctimas y organizaciones que exigían conocer qué información tenían las autoridades sobre la toxicidad del aire en la Zona Cero y zonas cercanas del Bajo Manhattan y Brooklyn.

El alcalde Zohran Mamdani aseguró que los documentos muestran qué sabía la ciudad, cuándo lo supo y qué decisiones tomó frente a los riesgos ambientales derivados del colapso de las Torres Gemelas.

¿Qué revelan los documentos sobre el aire tóxico tras el 11-S?

Los archivos incluyen reportes sobre contaminación, problemas de salud y discusiones internas dentro del gobierno de Nueva York.

La organización 9/11 Health Watch, que impulsó acciones legales para conseguir la publicación, sostiene que durante años las autoridades no dieron a conocer toda la información sobre los peligros asociados con la exposición a partículas y sustancias tóxicas.

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Su director, Benjamin Chevat, acusó a distintas administraciones municipales de haber mantenido mensajes públicos que presentaban el aire como seguro mientras existían preocupaciones internas sobre posibles riesgos.

Más de 9 mil personas han muerto por enfermedades relacionadas con la exposición

Los atentados del 11-S provocaron la muerte de 2 mil 977 personas en Estados Unidos.

Además, más de 9 mil 400 personas han fallecido posteriormente por enfermedades asociadas con la exposición a la zona, de acuerdo con datos de un programa federal de vigilancia médica.

Documentos mencionan administraciones de Giuliani y Bloomberg

Parte del material incluye debates de la administración de Rudy Giuliani sobre responsabilidad legal y riesgos sanitarios después de los atentados.

Otros documentos corresponden al gobierno de Michael Bloomberg y recogen preocupaciones de residentes del Bajo Manhattan sobre la calidad del aire.

Hasta ahora, los equipos de ambos exalcaldes no han ofrecido respuestas detalladas sobre el contenido difundido.

25 years after the September 11 attacks, Mayor Zohran Mamdani has released more than 170,000 pages of undisclosed city records to the public—including ones that prove city officials knew that the air was "toxic" around Ground Zero during recovery efforts.https://t.co/oASGT4pSwf — Comic Sands (@comicsandsnews) September 9, 2026

Mamdani asistirá a ceremonia por 25 aniversario del 11-S

Mamdani confirmó que estará presente en la ceremonia del 25 aniversario de los atentados, pese a las críticas de algunos sectores y de figuras como Giuliani.

El alcalde sostuvo que el homenaje debe concentrarse en las víctimas, sus familias y los rescatistas.

La ceremonia se realizará en el Memorial del 11-S, en el Bajo Manhattan. Como ocurre desde 2012, los políticos no podrán pronunciar discursos durante el acto.

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