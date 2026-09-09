Nueva York revela 170 mil páginas sobre aire tóxico tras el 11-S; señalan posibles omisiones de autoridades

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la ciudad de Nueva York comenzó a divulgar más de 170 mil páginas de documentos relacionados con la calidad del aire, los riesgos para la salud y la respuesta oficial tras el derrumbe del World Trade Center.
La publicación ocurre después de años de reclamos de víctimas y organizaciones que exigían conocer qué información tenían las autoridades sobre la toxicidad del aire en la Zona Cero y zonas cercanas del Bajo Manhattan y Brooklyn.
El alcalde Zohran Mamdani aseguró que los documentos muestran qué sabía la ciudad, cuándo lo supo y qué decisiones tomó frente a los riesgos ambientales derivados del colapso de las Torres Gemelas.
¿Qué revelan los documentos sobre el aire tóxico tras el 11-S?
Los archivos incluyen reportes sobre contaminación, problemas de salud y discusiones internas dentro del gobierno de Nueva York.
La organización 9/11 Health Watch, que impulsó acciones legales para conseguir la publicación, sostiene que durante años las autoridades no dieron a conocer toda la información sobre los peligros asociados con la exposición a partículas y sustancias tóxicas.
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Su director, Benjamin Chevat, acusó a distintas administraciones municipales de haber mantenido mensajes públicos que presentaban el aire como seguro mientras existían preocupaciones internas sobre posibles riesgos.
Más de 9 mil personas han muerto por enfermedades relacionadas con la exposición
Los atentados del 11-S provocaron la muerte de 2 mil 977 personas en Estados Unidos.
Además, más de 9 mil 400 personas han fallecido posteriormente por enfermedades asociadas con la exposición a la zona, de acuerdo con datos de un programa federal de vigilancia médica.
Documentos mencionan administraciones de Giuliani y Bloomberg
Parte del material incluye debates de la administración de Rudy Giuliani sobre responsabilidad legal y riesgos sanitarios después de los atentados.
Otros documentos corresponden al gobierno de Michael Bloomberg y recogen preocupaciones de residentes del Bajo Manhattan sobre la calidad del aire.
Hasta ahora, los equipos de ambos exalcaldes no han ofrecido respuestas detalladas sobre el contenido difundido.
Mamdani asistirá a ceremonia por 25 aniversario del 11-S
Mamdani confirmó que estará presente en la ceremonia del 25 aniversario de los atentados, pese a las críticas de algunos sectores y de figuras como Giuliani.
El alcalde sostuvo que el homenaje debe concentrarse en las víctimas, sus familias y los rescatistas.
La ceremonia se realizará en el Memorial del 11-S, en el Bajo Manhattan. Como ocurre desde 2012, los políticos no podrán pronunciar discursos durante el acto.
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