Trump asegura que la guerra con Irán terminará después de las elecciones de noviembre en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán podría terminar “inmediatamente después” de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, al considerar que Teherán ya no tiene capacidad para mantener el conflicto durante mucho más tiempo.

Antes de abordar el avión presidencial rumbo a Texas, donde los republicanos celebran una convención previa a los comicios, Trump afirmó que Irán “ya no puede resistir más” y vinculó el desenlace de la guerra con el calendario electoral estadounidense.

El mandatario también pronosticó una baja significativa en el precio de la gasolina una vez que termine el conflicto.

¿Qué dijo Trump sobre el fin de la guerra con Irán?

Trump sostuvo que espera un final rápido de la confrontación después de las elecciones de medio mandato, en las que se renovará el Congreso estadounidense.

La guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ya supera los seis meses sin que se haya concretado el objetivo declarado de provocar la caída del régimen iraní.

El conflicto también ha tenido repercusiones económicas, especialmente por el bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha presionado al alza los precios de los combustibles.

Noticia Destacada EU ataca tres petroleros iraníes tras ofensiva con misiles contra buques de guerra en el Golfo

Trump anticipa baja en el precio de la gasolina

El presidente estadounidense señaló que el galón de gasolina, que actualmente supera los cuatro dólares, podría caer de manera considerable tras el fin de la guerra.

Incluso aseguró que el precio podría ubicarse por debajo de los dos dólares por galón, aunque no presentó una estimación técnica para sustentar esa previsión.

¿Habrá nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

Trump también dejó abierta la posibilidad de retomar negociaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo nuclear, aunque aclaró que por ahora no busca activamente una nueva ronda de conversaciones.

Trump: the Iran war will end "immediately" after the election (US midterm vote) pic.twitter.com/MbCZimhzsb — Open Source Intel (@Osint613) September 9, 2026

Estados Unidos e Irán han sostenido varios contactos desde el inicio de la guerra con el objetivo de alcanzar un entendimiento que permita frenar las hostilidades y reabrir el Estrecho de Ormuz.

Ambas partes firmaron en junio un memorando de entendimiento, pero los posteriores altos el fuego no se mantuvieron y los intercambios de ataques continuaron en la región del golfo Pérsico.

IO