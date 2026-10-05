Apagón de la CFE, confirmado para este 6 de octubre: horarios y lista de municipios afectados hoy por cortes de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó la suspensión temporal del suministro eléctrico para este martes 6 de octubre de 2026 en algunos sectores del país. La dependencia dio a conocer la región que se verá afectada y el horario en el que la luz eléctrica estará cortada.

La comisión dio a conocer los detalles necesarios sobre esta suspensión en el servicio de energía eléctrica con la finalidad de que la ciudadanía de las zonas afectadas pueda tomar sus precauciones y evitar problemas a lo largo del tiempo en el que el servicio se encuentre suspendido.

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¿Qué zonas no tendrán luz durante este martes 6 de octubre?

De acuerdo con lo señalado por la CFE, la suspensión temporal del suministro eléctrico para este martes 6 de octubre de 2026 afectará a diversos sectores del municipio de Torreón, Coahuila. La medida responde a trabajos planificados de mantenimiento, modernización y reforzamiento de la infraestructura eléctrica en la Comarca Lagunera.

CFE anuncia cortes de luz en Torreón este 6 de octubre. / Municipio de Torreón.

La suspensión en el suministro abarcará un periodo estimado de ocho horas, iniciando a las 10:00 de la mañana y concluyendo a las 18:00 horas (6:00 de la tarde). Durante este período de tiempo, las zonas que se verán afectadas son:

Villas Universidad Oriente III

Campo Nuevo de Zaragoza

Joyas del Desierto

Monasterio

Joyas de Torreón

Villas Universidad

Deportistas de Nuevo México

Valle Verde

Sol de Oriente

José Martí

San Antonio de Nazas

Joyas del Bosque

Francisco I. Madero

Villas del Bosque

Es importante señalar que las maniobras fueron previamente notificadas a las autoridades locales y concertadas con los sectores correspondientes para reducir al mínimo los inconvenientes de la población.

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