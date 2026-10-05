Síguenos

Última hora

Yucatán

“La nueva normalidad es una mentira”: alcalde de Hecelchakán

México

Apagón de la CFE, confirmado para este 6 de octubre: horarios y lista de municipios afectados hoy por cortes de luz

La dependencia dio a conocer que durante este martes habrá una suspensión temporal en el suministro de energía eléctrica.

Por Redacción Por Esto!

5 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Apagón de la CFE, confirmado para este 6 de octubre.
Apagón de la CFE, confirmado para este 6 de octubre. / Freepik.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó la suspensión temporal del suministro eléctrico para este martes 6 de octubre de 2026 en algunos sectores del país. La dependencia dio a conocer la región que se verá afectada y el horario en el que la luz eléctrica estará cortada.

La comisión dio a conocer los detalles necesarios sobre esta suspensión en el servicio de energía eléctrica con la finalidad de que la ciudadanía de las zonas afectadas pueda tomar sus precauciones y evitar problemas a lo largo del tiempo en el que el servicio se encuentre suspendido.

Habitantes permanecen sin energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en la red

Noticia Destacada

Árbol cae sobre red eléctrica y deja sin luz a habitantes de Petcacab en Felipe Carrillo Puerto

¿Qué zonas no tendrán luz durante este martes 6 de octubre?

De acuerdo con lo señalado por la CFE, la suspensión temporal del suministro eléctrico para este martes 6 de octubre de 2026 afectará a diversos sectores del municipio de Torreón, Coahuila. La medida responde a trabajos planificados de mantenimiento, modernización y reforzamiento de la infraestructura eléctrica en la Comarca Lagunera.

CFE anuncia cortes de luz en Torreón este 6 de octubre.
CFE anuncia cortes de luz en Torreón este 6 de octubre. / Municipio de Torreón.

La suspensión en el suministro abarcará un periodo estimado de ocho horas, iniciando a las 10:00 de la mañana y concluyendo a las 18:00 horas (6:00 de la tarde). Durante este período de tiempo, las zonas que se verán afectadas son:

  • Villas Universidad Oriente III
  • Campo Nuevo de Zaragoza
  • Joyas del Desierto
  • Monasterio
  • Joyas de Torreón
  • Villas Universidad
  • Deportistas de Nuevo México
  • Valle Verde
  • Sol de Oriente
  • José Martí
  • San Antonio de Nazas
  • Joyas del Bosque
  • Francisco I. Madero
  • Villas del Bosque

Es importante señalar que las maniobras fueron previamente notificadas a las autoridades locales y concertadas con los sectores correspondientes para reducir al mínimo los inconvenientes de la población.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar