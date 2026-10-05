Apagón de la CFE, confirmado para este 6 de octubre: horarios y lista de municipios afectados hoy por cortes de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó la suspensión temporal del suministro eléctrico para este martes 6 de octubre de 2026 en algunos sectores del país. La dependencia dio a conocer la región que se verá afectada y el horario en el que la luz eléctrica estará cortada.
La comisión dio a conocer los detalles necesarios sobre esta suspensión en el servicio de energía eléctrica con la finalidad de que la ciudadanía de las zonas afectadas pueda tomar sus precauciones y evitar problemas a lo largo del tiempo en el que el servicio se encuentre suspendido.
Noticia Destacada
Árbol cae sobre red eléctrica y deja sin luz a habitantes de Petcacab en Felipe Carrillo Puerto
¿Qué zonas no tendrán luz durante este martes 6 de octubre?
De acuerdo con lo señalado por la CFE, la suspensión temporal del suministro eléctrico para este martes 6 de octubre de 2026 afectará a diversos sectores del municipio de Torreón, Coahuila. La medida responde a trabajos planificados de mantenimiento, modernización y reforzamiento de la infraestructura eléctrica en la Comarca Lagunera.
La suspensión en el suministro abarcará un periodo estimado de ocho horas, iniciando a las 10:00 de la mañana y concluyendo a las 18:00 horas (6:00 de la tarde). Durante este período de tiempo, las zonas que se verán afectadas son:
- Villas Universidad Oriente III
- Campo Nuevo de Zaragoza
- Joyas del Desierto
- Monasterio
- Joyas de Torreón
- Villas Universidad
- Deportistas de Nuevo México
- Valle Verde
- Sol de Oriente
- José Martí
- San Antonio de Nazas
- Joyas del Bosque
- Francisco I. Madero
- Villas del Bosque
Es importante señalar que las maniobras fueron previamente notificadas a las autoridades locales y concertadas con los sectores correspondientes para reducir al mínimo los inconvenientes de la población.