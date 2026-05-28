Senado recibe reformas sobre intervención extranjera y elección judicial; alista sesión extraordinaria

El Senado de la República recibió este jueves las minutas enviadas por la Cámara de Diputados en materia electoral y de reforma judicial, por lo que se prepara para discutirlas en una sesión extraordinaria convocada para las 13:00 horas.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó sobre la recepción de los documentos y los turnó de inmediato a comisiones para su análisis y dictaminación. Las propuestas forman parte de los temas prioritarios que el Congreso busca desahogar durante el periodo extraordinario.

Una de las minutas corresponde a la reforma al artículo 41 de la Constitución, impulsada por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, para incluir la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones en México.

Senado revisará reforma contra intervención extranjera en elecciones

La primera propuesta busca establecer que una elección pueda ser anulada cuando se acredite injerencia o intervención extranjera en asuntos electorales.

El dictamen fue aprobado previamente por la mayoría en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado, donde deberá ser analizado en comisiones antes de llegar al pleno.

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El tema ha generado debate entre legisladores del oficialismo y la oposición. Mientras Morena sostiene que la medida busca proteger la soberanía electoral, partidos opositores han advertido posibles riesgos de interpretación en la aplicación de la nueva causal de nulidad.

Reforma judicial propone aplazar elección de jueces a 2028

La segunda minuta recibida por el Senado corresponde a la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El proyecto plantea aplazar de 2027 a junio de 2028 la elección por voto popular de jueces, con el objetivo de hacerla coincidir con una eventual jornada de revocación de mandato presidencial.

La modificación forma parte de los ajustes al calendario de la reforma judicial y busca concentrar procesos electorales para cargos del Poder Judicial en una misma fecha.

Diputados también avanzan con Comisión Electoral

De manera paralela, la Cámara de Diputados continúa con la discusión final de otra reforma electoral impulsada por Morena, relacionada con la creación de una Comisión Electoral encargada de revisar candidaturas.

La iniciativa plantea cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

Hemos recibido de la Cámara de Diputadas y Diputados la minuta relativa a la reforma al artículo 41 constitucional para establecer como causal de anulación electoral la injerencia o intervención extranjera.



Será turnada a Comisiones.



La Cámara de Senadoras y Senadores estará… pic.twitter.com/Y4wWn2W2zj — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) May 28, 2026

El proyecto contempla crear una Comisión de Verificación, integrada por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral, para revisar perfiles y requisitos de quienes busquen competir por cargos públicos.

La propuesta fue aprobada en lo general con 316 votos a favor y 123 en contra, estos últimos emitidos principalmente por legisladores de oposición.

Periodo extraordinario concentra reformas clave

Con la recepción de ambas minutas, el Senado entra a una jornada legislativa relevante en la que se discutirán cambios relacionados con soberanía electoral, Poder Judicial y reglas para futuras candidaturas.

Las comisiones deberán dictaminar los proyectos antes de que sean llevados al pleno, donde se definirá si las reformas avanzan en el proceso constitucional y legal correspondiente.

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