Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de “traición a la patria” por caso de agentes extranjeros en Chihuahua

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de mentir sobre la investigación abierta en la entidad por el caso relacionado con un operativo contra un narcolaboratorio y la presunta participación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

A través de su cuenta de X, Montiel sostuvo que el fondo del caso no es el desmantelamiento de un laboratorio clandestino, sino la supuesta intervención de personal extranjero en México sin respetar los límites constitucionales.

Su mensaje escaló el tono político al señalar que esa conducta representa una violación a la soberanía nacional.

¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre Maru Campos?

La dirigente morenista afirmó que la gobernadora de Chihuahua “miente” al centrar el caso en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Según Montiel, el Gobierno de México ha desmantelado más de 2 mil 500 laboratorios clandestinos en el país, por lo que el debate, dijo, debe enfocarse en la presunta participación de agentes extranjeros.

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“El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada”, escribió Montiel en X.

El mensaje fue acompañado por las frases “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, con las que Morena busca reforzar su postura frente al caso de Chihuahua.

¿Por qué el caso de Chihuahua abrió una crisis política?

La polémica surgió por un operativo realizado en la sierra de Chihuahua, donde presuntamente participaron autoridades mexicanas y agentes de la CIA en acciones vinculadas con el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

La Fiscalía General de la República citó a declarar a unas 50 personas involucradas en el operativo, mientras investiga tanto el laboratorio clandestino como la posible presencia irregular de agentes extranjeros en México.

El caso también derivó en cuestionamientos contra el gobierno estatal, la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y llamados desde el Senado para que Maru Campos aclarara la presunta coordinación con personal estadounidense. La discusión ha rebasado el ámbito local y se convirtió en un debate nacional sobre seguridad, cooperación internacional y límites a la intervención extranjera.

La Gobernadora @MaruCampos_G miente. La investigación en #Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 en todo el país.



El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional,… — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 5, 2026

¿Qué implicaciones tiene la acusación de Morena?

La acusación de Ariadna Montiel coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre combate al narcotráfico y soberanía nacional.

Para Morena, la colaboración con agencias extranjeras debe realizarse bajo autorización federal y dentro del marco constitucional; de lo contrario, puede interpretarse como una intromisión en asuntos internos.

Hasta ahora, Maru Campos ha señalado que el caso se encuentra bajo investigación y ha evitado profundizar públicamente en los detalles.

En medio de la presión política, su gobierno también anunció una unidad especializada para esclarecer los hechos relacionados con la muerte de personas vinculadas al operativo en Chihuahua.

IO