Claudia Sheinbaum lanza mensaje a EU desde Puebla: “México es libre y ninguna potencia decidirá por nosotros”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este martes 5 de mayo de 2026 la ceremonia y desfile por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862 en Puebla de Zaragoza, donde emitió un mensaje centrado en la defensa de la soberanía, la libertad nacional y la resistencia histórica del pueblo mexicano frente a las intervenciones extranjeras.

Durante su discurso, la mandataria recordó que la independencia de México ha sido construida por generaciones que se negaron a entregar su destino y que enfrentaron invasiones, presiones externas y traiciones internas.

En ese contexto, retomó distintos episodios históricos, desde los intentos de reconquista española hasta la intervención francesa y la invasión estadounidense del siglo XIX.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre quienes creen que la presidenta “se arrodilla”?

Uno de los momentos centrales del mensaje ocurrió cuando Sheinbaum respondió a quienes, desde su perspectiva, buscan apoyo externo ante la falta de respaldo popular en México.

La presidenta afirmó que esas posturas están condenadas al fracaso y lanzó una frase dirigida a sus críticos: “quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota”.

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La mandataria vinculó esa declaración con la historia de los sectores conservadores que, en el siglo XIX, respaldaron la llegada de una monarquía extranjera y promovieron la intervención francesa.

De acuerdo con su mensaje, quienes hoy celebran la injerencia extranjera repiten una lógica contraria a la voluntad nacional.

Sheinbaum sostuvo que México ha demostrado, en distintos momentos de su historia, que puede resistir presiones externas cuando se trata de defender su independencia, su República y sus instituciones.

¿Cuál fue el mensaje de Sheinbaum a Estados Unidos?

Desde Puebla, la presidenta también dirigió un mensaje a “nuestros vecinos, Estados Unidos”. Recordó la relación histórica entre Benito Juárez y Abraham Lincoln, a la que calificó como uno de los momentos más importantes de cooperación y reconocimiento entre ambas naciones.

Sin embargo, también fue enfática al señalar que ningún gobierno extranjero puede decirle a México cómo debe gobernarse. Sheinbaum afirmó que la historia demuestra que el pueblo mexicano no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional.

La presidenta sostuvo que México mantiene una vocación de relación respetuosa con otros países, pero sin aceptar imposiciones sobre sus decisiones internas.

¿Por qué Sheinbaum relacionó la Batalla de Puebla con la soberanía nacional?

La mandataria recordó que el 5 de mayo de 1862, el Ejército de Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza, derrotó al ejército francés, considerado entonces uno de los más poderosos del mundo.

Para Sheinbaum, ese episodio no solo representa una victoria militar, sino una lección histórica sobre la defensa de la patria frente a quienes intentaron imponer un proyecto político desde el exterior.

En su discurso, destacó el papel de los liberales, los juaristas, los indígenas zacapoaxtlas y el pueblo mexicano que resistió la invasión. También evocó a Benito Juárez y su defensa de la República como referente para los momentos difíciles del país.

Sheinbaum cerró su mensaje con una defensa de la libertad, la independencia y la soberanía de México. Afirmó que ninguna potencia extranjera está por encima de los intereses del pueblo mexicano y retomó la frase de Vicente Guerrero: “la patria es primero”.

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