Gusano Barrenador llega a la CDMX; registran primer contagio en un perro de Tlalpan

Este 5 de mayo de 2026, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Senasica confirmaron la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) en la Ciudad de México (CDMX). El hallazgo se realizó en un perro de la alcaldía Tlalpan, específicamente en la comunidad de San Miguel Topilejo.

El paciente es un perro de raza dóberman de 12 años, que presentaba una herida en la base de su oreja izquierda derivada de una pelea con otro canino. Fue el pasado 26 de abril cuando el animal fue ingresado a una clínica veterinaria local, donde el médico zootecnista identificó una miasis sospechosa y dio aviso inmediato a las autoridades sanitarias.

Se registró un caso de #GusanoBarrenador del ganado en un perro dóberman de 12 años de edad en Topilejo, #Tlalpan, en #CDMX. De acuerdo con el reporte de #SENASICA y la secretaría de #Agricultura, la presencia de miasis se detectó en la base de la oreja izquierda del canino.



El… pic.twitter.com/F8fioeEUdh — Nacho Lozano (@nacholozano) May 6, 2026

Aunque las autoridades han calificado este evento como una "incursión aislada”, se activó un protocolo de emergencia que incluye: desinfestación de la vivienda del perro afectado y vigilancia epidemiológica en un radio cercano, brigadas que realizarán encuestas en Tlalpan y alcaldías colindantes para detectar otros posibles animales heridos o infestados.

¿Cuáles son los síntomas de gusano barrenador en mascotas?

Según la información oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Senasica, los síntomas del gusano barrenador en mascotas y ganado son progresivos y están directamente ligados a la presencia de una herida previa, por pequeña que esta sea; habitualmente las heridas infestadas presentan un aspecto "cavernoso" y profundo.

El signo más evidente es la observación de larvas de color blanco o crema moviéndose dentro de una herida. A diferencia de otras moscas que se alimentan de tejido muerto, el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) se entierra profundamente en el tejido vivo, creando cavidades o túneles bajo la piel que pueden ensancharse rápidamente.

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Las zonas afectadas suelen desprender un líquido sanguinolento y fétido. Este fluido es resultado de la alimentación de las larvas y la destrucción de los tejidos sanos. Debido al dolor intenso que provoca el movimiento de las larvas mascota presentará señales claras de malestar como irritabilidad, rascado o lamido excesivo y fiebre.

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