Marina del Pilar no pedirá licencia como gobernadora de Baja California, aclara su equipo tras rumores

Marina del Pilar Ávila Olmeda no solicitará licencia como gobernadora de Baja California, pese a los rumores que circularon en redes sociales durante las últimas horas.

La versión fue aclarada por Jesús López Romandía, director de Comunicación Social del Gobierno estatal, quien descartó que la mandataria tenga previsto separarse del cargo.

¿Marina del Pilar pedirá licencia como gobernadora de Baja California?

De acuerdo con lo informado por López Romandía a un programa radiofónico , la gobernadora de Baja California continuará en funciones y no existe una solicitud de licencia en curso.

La aclaración surgió después de que se difundieran versiones sobre una reunión convocada con alcaldes, diputados y senadores de la entidad para este martes 5 de mayo de 2026.

El funcionario estatal explicó que dicho encuentro estaba programado desde hace tiempo y que su objetivo es revisar temas locales. Por ello, negó que la reunión esté relacionada con una eventual separación del cargo por parte de Marina del Pilar Ávila.

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¿Por qué surgieron los rumores sobre Marina del Pilar?

Las versiones sobre una posible licencia se dieron en medio del contexto político que rodea a la gobernadora desde que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a ella y a su entonces esposo, Carlos Torres.

En mayo de 2025, Ávila Olmeda informó públicamente que su visa había sido cancelada y sostuvo que se trataba de una decisión administrativa, no de una acusación penal.

En ese momento, la mandataria estatal afirmó que no había cometido ningún delito ni falta, y dijo confiar en que la situación se aclararía. La revocación provocó cuestionamientos de la oposición y solicitudes para que explicara públicamente los motivos de la medida.

¿Qué se sabe del caso de Carlos Torres?

La polémica volvió a tomar fuerza después de que Marina del Pilar Ávila confirmó que la Fiscalía General de la República investiga a su exesposo Carlos Torres por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, según reportó “El País” en enero de 2026.

Torres ha negado las acusaciones y ha señalado que se trata de una investigación derivada de una denuncia sin pruebas.

Aunque este contexto mantiene el tema en la agenda pública, el Gobierno de Baja California negó que la reunión política convocada para este martes tenga relación con una licencia. Con ello, la administración estatal busca frenar las especulaciones y sostener que Marina del Pilar Ávila continuará al frente del gobierno bajacaliforniano.

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