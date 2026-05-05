México y Estados Unidos acuerdan medidas para fortalecer vuelos y carga aérea entre AIFA, AICM y EU

El Gobierno de México informó nuevos acuerdos con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) para avanzar en la implementación del Acuerdo de Transporte Aéreo bilateral, con énfasis en la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) y la conectividad de carga y pasajeros entre ambos países.

De acuerdo con el comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), México reafirmó su compromiso de mantener un mercado aéreo bilateral competitivo, con reglas claras, condiciones de operación consistentes y mejores prácticas internacionales.

¿Qué acordaron México y Estados Unidos sobre el transporte aéreo?

Como resultado del diálogo con el DOT, México avanzó en su estrategia para desarrollar el sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México. En el documento firmado se reconoce al AIFA como parte integral de la oferta aeroportuaria de la región.

Uno de los puntos centrales es avanzar en la inclusión del AIFA dentro del Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015. Además, ambos gobiernos mantendrán un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el aeropuerto Felipe Ángeles y Estados Unidos.

Este acuerdo ocurre después de meses de tensiones en el sector aéreo bilateral. En 2025, el DOT acusó a México de incumplir el acuerdo de 2015 por la reducción de slots en el AICM y la reubicación de operaciones de carga hacia el AIFA, lo que derivó en restricciones a rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos.

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¿Qué pasará con la carga aérea en el AIFA y el AICM?

En materia de carga, los gobiernos acordaron establecer condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria tanto del AICM como del AIFA. Con ello, se busca ampliar las opciones operativas y fortalecer la conectividad logística entre México y Estados Unidos.

La SRE y la SICT señalaron que estas medidas beneficiarán a ambos aeropuertos, al permitir una operación más ordenada y con mayor certidumbre para aerolíneas mexicanas y estadounidenses interesadas en consolidar sus operaciones de carga en el AIFA.

¿Qué función tendrá el grupo bilateral entre SICT y DOT?

México y Estados Unidos también acordaron crear un grupo de trabajo bilateral integrado por funcionarios de la SICT y del DOT. Este equipo dará seguimiento técnico a los compromisos asumidos y posteriormente evaluará las medidas regulatorias vigentes en Estados Unidos.

COMUNICADO CONJUNTO RELACIONES EXTERIORES-COMUNICACIONES. "México y Estados Unidos acuerdan medidas para fortalecer el transporte aéreo bilateral".https://t.co/sbJqu1Vcvg pic.twitter.com/aR5AM4Zuhj — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 5, 2026

El grupo podrá recibir aportaciones de la industria aérea, incluidas aerolíneas de ambos países, con el objetivo de incorporar la visión de los actores involucrados en la operación del mercado aéreo bilateral.

Con estos acuerdos, México busca fortalecer su conectividad internacional, impulsar el uso estratégico del AIFA y dar certidumbre a la relación aérea con Estados Unidos, en un momento clave para el transporte de pasajeros, mercancías y servicios logísticos entre ambos países.

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