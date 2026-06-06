A qué hora lloverá este sábado 6 de junio en la CDMX. Autoridades activan Activan Alertas Naranja y Amarilla

El Gobierno de la Ciudad de México activó las Alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes durante la tarde y noche de este sábado 6 de junio de 2026, así como la madrugada del domingo 7 de junio.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua en calles y avenidas, por lo que pidió a la población tomar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

De acuerdo con el reporte, el periodo de alerta se mantendrá entre las 15:00 horas del sábado y las 03:00 horas del domingo.

¿En qué alcaldías hay Alerta Naranja por lluvias en CDMX?

Protección Civil activó la Alerta Naranja para Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En estas demarcaciones se esperan lluvias de entre 30 y 39 milímetros, por lo que podrían presentarse afectaciones como acumulación de agua, vialidades inundadas y corrientes intensas.

Noticia Destacada Alerta Amarilla en CDMX por lluvias fuertes y posible granizo este 5 de junio

Las autoridades recomendaron no cruzar calles o avenidas con agua en movimiento, utilizar puentes y banquetas, y resguardar especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. También pidieron evitar refugiarse debajo de árboles durante la lluvia.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla fue activada para Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo durante el mismo periodo.

En estas alcaldías se prevén lluvias que podrían ocasionar encharcamientos, corrientes de agua en vialidades y caída de ramas, árboles o lonas.

Esta tarde en la Ciudad de México, se prevén #lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de #granizo. #Temperatura actual: 21 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/4Rst6qwpZ2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 6, 2026

Protección Civil capitalina pidió limpiar coladeras dentro y fuera de las viviendas, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles con corrientes de agua y salir con paraguas o impermeable en caso necesario.

La dependencia también recomendó seguir la información actualizada en sus cuentas oficiales de X y Facebook, así como en el portal de Protección Civil de la Ciudad de México.

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