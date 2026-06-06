Clima hoy 6 de junio: lluvias torrenciales en Oaxaca e intensas en Guerrero, Veracruz y Chiapas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 6 de junio un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte de México, debido a la combinación de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad asociado a dos zonas con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico.

De acuerdo con el reporte, Oaxaca será la entidad con el pronóstico más severo, ya que se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales en el norte del estado. También se prevén precipitaciones intensas en zonas de Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían generar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos, principalmente en regiones donde las precipitaciones sean más persistentes.

¿En qué estados lloverá más este sábado 6 de junio?

El pronóstico del SMN indica lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el norte de Oaxaca. Además, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en la costa de Guerrero, el norte, este y sureste de Puebla, el norte y centro de Veracruz, así como el centro y sur de Chiapas.

También habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el este de San Luis Potosí, oeste de Michoacán, zonas de Hidalgo, Querétaro, norte del Estado de México y Tlaxcala.

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En tanto, la Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Colima, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas registrarán chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Calor extremo seguirá en varios estados de México

Aunque las lluvias continuarán en buena parte del país, el ambiente caluroso a muy caluroso también se mantendrá en distintas regiones.

El SMN prevé temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el noreste de Baja California, Sonora, zonas de Chihuahua, noroeste de Durango y norte y centro de Sinaloa.

Asimismo, se esperan temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas, resguardarse durante tormentas eléctricas y tomar precauciones por el calor, especialmente entre niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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