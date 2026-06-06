Marina refuerza cooperación con Guardia Costera de EU bajo respeto a la soberanía de México

La Secretaría de Marina informó que del 3 al 5 de junio se realizaron reuniones de trabajo entre el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y altos mandos navales de Estados Unidos, como parte de la agenda bilateral en materia de seguridad marítima.

De acuerdo con la dependencia, los encuentros se llevaron a cabo con los almirantes James W. Kilby y Kevin E. Lunday, representantes de la Secretaría de Marina y de la Guardia Costera de Estados Unidos.

La agenda permitió fortalecer una relación institucional basada en respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación, responsabilidad compartida y confianza mutua.

La Marina destacó que el espacio marítimo se ha convertido en uno de los ámbitos más relevantes de la cooperación entre México y Estados Unidos, debido a su importancia para el comercio, la seguridad regional, la protección de recursos marinos y la atención de emergencias.

¿Qué acuerdos impulsaron México y Estados Unidos en seguridad marítima?

Durante las reuniones, autoridades estadounidenses reconocieron la capacidad operativa de la Armada de México por mar, aire y tierra.

En particular, destacaron el modelo de trinomio naval mexicano, integrado por buque, helicóptero y patrulla interceptora, así como el uso de sistemas no tripulados para ampliar tareas de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de objetivos en el mar.

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Uno de los puntos centrales fue la continuidad de la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo trilateral vigente desde 2008 que permite coordinar esfuerzos contra actividades ilícitas en el entorno marítimo.

La Secretaría de Marina subrayó que este tipo de cooperación se realiza sin perder el control soberano de las aguas jurisdiccionales de cada país.

Marina y Guardia Costera reactivarán ejercicios de búsqueda y rescate

Otro eje de la agenda fue el fortalecimiento de la cooperación en búsqueda y rescate marítimo. Ambas instituciones acordaron reactivar los ejercicios binacionales SAREX, ampliar la capacitación del personal naval e incrementar los mecanismos de interoperabilidad para atender emergencias con mayor rapidez.

También se destacó la implementación del sistema SAROPS 4.5, desarrollado en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos. Esta herramienta tecnológica permitirá optimizar recursos operativos y reducir tiempos de búsqueda y localización de personas, embarcaciones o aeronaves en situación de emergencia.

El mar nos conecta y la cooperación nos fortalece.



Del 03 al 05 de junio se llevó a cabo un encuentro de alto nivel con autoridades navales de México y del Departamento de Marina y de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) en Washington, D.C., para consolidar… pic.twitter.com/JteFLGyNsQ — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 6, 2026

En materia ambiental, México reafirmó su compromiso con la protección de especies marinas y el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, especialmente en el Golfo de California y el Golfo de México.

La dependencia también informó que la agenda bilateral incluyó temas de infraestructura portuaria, ciberseguridad, cooperación académica, capacitación especializada y ejercicios multinacionales.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina aseguró que México mantiene una cooperación internacional que fortalece sus capacidades nacionales, protege la soberanía y genera beneficios para ambos países.

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