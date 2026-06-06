Protección Civil alerta por zonas con potencial ciclónico en el Pacífico y lluvias torrenciales en Oaxaca

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantener medidas de autocuidado ante la presencia de dos zonas de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur.

Con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la dependencia informó que estos sistemas favorecen el ingreso de abundante humedad al territorio nacional, lo que mantendrá el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones de México durante este sábado 6 de junio.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, así como corrientes peligrosas en calles y caminos.

¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes este sábado?

De acuerdo con el reporte, el norte de Oaxaca enfrentará lluvias puntuales torrenciales. Además, se prevén lluvias intensas en la costa de Guerrero, el norte, este y sureste de Puebla, el norte y centro de Veracruz, así como el centro y sur de Chiapas.

Las precipitaciones serán impulsadas por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y la humedad asociada a los sistemas que se mantienen bajo vigilancia en el Pacífico.

Noticia Destacada A qué hora lloverá este sábado 6 de junio en la CDMX. Autoridades activan Activan Alertas Naranja y Amarilla

También se esperan lluvias y chubascos en la península de Yucatán, debido a un canal de baja presión y al ingreso de humedad del mar Caribe.

Protección Civil refuerza vigilancia en comunidades de Oaxaca

Para reducir riesgos, la Misión de Enlace y Coordinación realiza recorridos de supervisión en comunidades vulnerables de la costa de Oaxaca. Estas acciones buscan reforzar la identificación de zonas de peligro, el alertamiento directo a la población y la programación de refugios temporales.

También se llevan a cabo labores de limpieza en drenajes, cunetas y cauces de ríos, con el fin de mantener el flujo del agua y prevenir desbordamientos.

La CNPC pidió a habitantes y visitantes mantenerse informados por canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o calles con acumulación de agua, e identificar con anticipación rutas de evacuación y refugios temporales cercanos.

Mensaje de @laualzua, coordinadora nacional de Protección Civil. pic.twitter.com/Bb9ubKEVOU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 6, 2026

Calor extremo continuará en varias regiones

Aunque las lluvias afectarán gran parte del país, el SMN prevé que continúe el ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del territorio nacional.

La onda de calor impactará zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, se anticipa el inicio de una onda de calor en el este de Sonora.

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO