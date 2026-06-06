Sheinbaum defiende soberanía de México y legado de López Obrador en obras contra inundaciones en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado 6 de junio de 2026 el evento de entrega de nuevas obras contra inundaciones en el río Filobobos, en Carrillo Puerto, Veracruz, como parte de su gira de trabajo por la entidad.

Durante su discurso, la mandataria destacó el trabajo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y reconoció a su director, Efraín Morales, por mantenerse en territorio para supervisar proyectos hidráulicos en distintas regiones del país.

Sheinbaum explicó que su gobierno impulsa obras de distintos tamaños, desde infraestructura para tecnificación de riego agrícola hasta proyectos municipales de agua y protección contra inundaciones.

En ese contexto, subrayó que la obra entregada en Carrillo Puerto responde a una demanda de la población, que había advertido el riesgo de inundaciones por la construcción de una carretera.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la obra contra inundaciones en Carrillo Puerto?

La presidenta señaló que gobiernos anteriores no atendieron la preocupación de las comunidades afectadas por el riesgo de inundaciones. De acuerdo con su mensaje, fue durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando se decidió iniciar un bordo de protección para evitar daños por lluvias.

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Sheinbaum afirmó que, al llegar su administración, se decidió concluir la obra para beneficio de las familias de la zona. La mandataria sostuvo que este tipo de acciones muestran una forma de gobernar basada en escuchar al pueblo.

También contrastó este modelo con el de gobiernos anteriores, a los que acusó de atender solo a unos cuantos y de privilegiar intereses privados durante décadas.

Sheinbaum respalda a López Obrador y defiende la soberanía nacional

Uno de los ejes centrales del discurso fue la defensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum afirmó que el exmandatario dejó los cimientos de la llamada cuarta transformación y que su gobierno representa el “segundo piso” de ese proyecto.

La presidenta sostuvo que López Obrador salió de la Presidencia con amplio respaldo popular, debido a programas sociales, obras estratégicas y acciones como la prohibición de la condonación de impuestos en la Constitución.

También acusó que existe una campaña contra México y contra el expresidente, relacionada con presiones externas y señalamientos provenientes de autoridades extranjeras. Sheinbaum insistió en que cualquier caso debe ser investigado por la justicia mexicana y no resolverse por imposición de otro país.

Nuevas obras contra inundaciones. Carrillo Puerto, Veracruz https://t.co/nEO0p80v7J — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 6, 2026

“En México manda el pueblo”, afirma Sheinbaum

La mandataria vinculó su defensa de la soberanía con episodios históricos como la Independencia, la Reforma, la intervención francesa y la Revolución Mexicana.

Recordó a figuras como Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Benito Juárez y Venustiano Carranza para señalar que México ha defendido su derecho a decidir sin intervención extranjera.

Sheinbaum afirmó que permitir que decisiones externas sustituyan a las instituciones mexicanas pondría en riesgo la soberanía nacional. Por ello, sostuvo que “en México manda el pueblo” y que el país cuenta con instituciones para aplicar justicia.

Finalmente, la presidenta llamó a responder a las campañas políticas con trabajo en territorio, entrega de obras y defensa del orgullo de ser mexicanas y mexicanos.

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