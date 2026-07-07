COFEPRIS aclara qué permite y qué no el consumo de cannabis en México tras resolución de la Suprema Corte

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) reiteró su compromiso de cumplir las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al tiempo que aclaró que los recientes criterios judiciales no significan la legalización de la marihuana en México.

A través de un posicionamiento oficial, la autoridad sanitaria precisó que la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018 únicamente reconoce el derecho al autoconsumo lúdico de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC), siempre bajo los lineamientos establecidos por la propia COFEPRIS.

La dependencia subrayó que el máximo tribunal no otorgó autorización para la comercialización, distribución, suministro o venta de cannabis, ni tampoco se pronunció a favor de la despenalización general de la marihuana o de otras sustancias consideradas estupefacientes o psicotrópicas.

Permisos solo aplican para el autoconsumo personal

La COFEPRIS explicó que el reciente criterio de la SCJN, derivado del Amparo 6/2025, se limitó a revisar la legalidad del procedimiento mediante el cual se expiden permisos sanitarios relacionados con el autoconsumo de cannabis.

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La institución destacó que la Corte validó las autorizaciones conjuntas emitidas por el organismo, las cuales reconocen expresamente a las personas solicitantes como titulares de los permisos correspondientes.

Estos permisos permiten realizar actividades como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis exclusivamente para fines de consumo personal, sin que ello implique actividades de carácter comercial.

COFEPRIS promete actuar con apego a la ley y derechos humanos

El organismo regulador señaló que continuará adecuando su actuación administrativa a los criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial, siempre bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y al libre desarrollo de la personalidad.

#Cofepris acata declaratoria de inconstitucionalidad emitida por la @SCJN en materia de autoconsumo lúdico de cannabis y tetrahidrocannabinol".

Consulta el comunicado oficial aquí: https://t.co/GlrlWzgvwZ pic.twitter.com/x0AvE4Neb5 — COFEPRIS (@COFEPRIS) July 7, 2026

Asimismo, reiteró que su función principal es proteger a la población frente a riesgos sanitarios y brindar certeza jurídica a quienes obtengan autorizaciones derivadas de resoluciones judiciales.

La dependencia federal enfatizó que seguirá trabajando con transparencia y estricto apego al principio de legalidad, garantizando que los actos administrativos derivados de mandatos judiciales permitan el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Suprema Corte, sin que ello signifique una legalización total de la marihuana en México.

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