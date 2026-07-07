¿De qué está enfermo el Mayo Zambada y por qué pide atención médica en la cárcel de USA?

El tema de la salud de Ismael "El Mayo" Zambada ha vuelto a la conversación después de que su defensa presentará un memorándum formal ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York para solicitar que el capo cumpla su condena en una prisión con atención médica especializada en vez de una cárcel de máxima seguridad.

Dicha petición fue presentada el lunes 6 de julio ante el juez federal Brian M. Cogan, dentro del documento se señala que Zambada de 76 años, enfrenta padecimientos que deben ser atendidos de manera especializada debido a que son crónicos y progresivos, mismos que se han agravado con el paso del tiempo.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum acusa que en gobiernos de Fox y Calderón sí hubo nexos con el narco

¿Qué enfermedades padece el Mayo Zambada?

Aunque algunos detalles específicos sobre su estado físico permanecen reservados en su expediente judicial, los documentos legales de su defensa destacan que Ismael padece de enfermedades crónicas que se encuentran asociadas a su avanzada edad, entre estos padecimientos destacan: diabetes y gota.

La diabetes es una enfermedad que exige clínicas especializadas, control continuo de glucosa y administración regulada de insulina, por otro lado, la gota es una forma compleja de artritis que ataca las articulaciones y causa dolores agudos, requiriendo un constante manejo médico.

Noticia Destacada Gobierno de Claudia Sheinbaum cuestiona captura de “El Mayo” Zambada: ¿participó el FBI y quién mintió?

¿Por qué solicita atención médica en una prisión especializada?

El cofundador del Cártel de Sinaloa ya aceptó la inminente pena de cadena perpetua en los Estados Unidos. Sin embargo, su abogado defensor argumenta que sus derechos a la salud deben ser garantizados por el sistema penitenciario estadounidense, esto lo justifica bajo una serie de premisas que buscan ayudar a Zambada en su tiempo en prisión.

Una de las premisas es evitar el aislamiento extremo, la defensa busca evitar a toda costa que Zambada sea recluido en prisiones de máxima seguridad sumamente estrictas. Argumentan que ese tipo de penales aceleraría el deterioro de su salud o pondría en riesgo su vida.

Noticia Destacada Mayo Zambada pide atención médica en prisión, mientras acepta cadena perpetua en Estados Unidos

Por otro lado; el memorándum destaca que, a diferencia de otros capos, Zambada no opuso resistencia al sistema, se declaró culpable desde las etapas tempranas y renunció a apelaciones largas. Aunado a esto, sus abogados pidieron formalmente que recomiende al Buró Federal de Prisiones (BOP) enviarlo a uno de tres Centros Médicos Federales.

Estos centros cuentan con infraestructura hospitalaria interna las 24 horas y seguimiento para enfermos crónicos. Las opciones solicitadas son el FMC Butner en Carolina del Norte, el FMC Rochester en Minnesota, o el MCFP Springfield en Missouri.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal