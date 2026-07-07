Detienen a Víctor Rodríguez Padilla en la CDMX; ¿de qué se le acusa al exdirector de Pemex?

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido este martes en la Ciudad de México, de acuerdo con información difundida por el Registro Nacional de Detenciones.

El exfuncionario del Gobierno Federal que encabeza la Presidenta Sheinbaum fue acusado por su esposa, a través de redes sociales y por la vía penal, por violencia familiar.

Según la ficha de detención, Rodríguez Padilla fue asegurado en un domicilio de la colonia Narvarte en la capital del país, entre las calles Monte Albán y Diagonal San Antonio, por elementos de la Policía Ministerial y de Investigación.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones. / Foto: RRSS

Fue hace unas semanas, cuando la esposa del exdirector de Pemex publicó en redes sociales un video de una cámara de seguridad del lugar donde se encontraban, acompañado de un texto.

En el video se puede observar cómo el que sería director del INEEL somete a su esposa, está sobre ella aplicando fuerza y en un momento comienza a golpearla. En otra toma del video, el funcionario sigue agrediendo físicamente a la mujer sin importarle que uno de sus hijos está viendo todo.

"Hola mi nombre es María Felicia Jiménez hasta este momento actual esposa del Dr. Víctor Rodríguez Padilla, al fin tengo el valor de publicar estos videos y así empiezo. El discurso de 'amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad' se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL... En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa".

Rodríguez Padilla fue trasladado en calidad de detenido a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. / @c4jimenez

"Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernador@s, diputad@s, secretari@s de estado, este es un gobierno liderado por mujeres, así que pido ayuda y que se tomen las medidas necesarias para la protección mía y de mis hijos menores de edad", escribió en redes sociales Jiménez.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se aplicará todo el peso de la ley y que no habrá protección para el exfuncionario, además, aseguró que no volverá a tener un cargo dentro de su Gobierno.

Presentan a Rodríguez Padilla en Fiscalía de CDMX

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de violentar y golpear a su esposa, fue trasladado y presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a su vez fue llevado a la Fiscalía de Violencia Familiar para certificarlo antes de ser entregado a la Fiscalía de Morelos.