Gobierno de Claudia Sheinbaum cuestiona captura de “El Mayo” Zambada: ¿participó el FBI y quién mintió?

El Gobierno de México pidió aclarar las circunstancias que derivaron en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “N” en Estados Unidos, luego de que una nueva versión periodística señalara una presunta participación del FBI en el operativo.

Durante la conferencia mañanera de este martes 7 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso una línea de tiempo sobre el caso y señaló que existen versiones contradictorias.

¿Qué dijo el Gobierno sobre la captura de “El Mayo” Zambada?

Rosa Icela Rodríguez recordó que el 25 de julio de 2024 una aeronave con Ismael “N” y Joaquín “N” llegó a Santa Teresa, Estados Unidos, donde ambos fueron detenidos por autoridades estadounidenses.

La funcionaria señaló que el avión no llevaba encendido su localizador al despegar y que este fue activado cinco minutos antes de aterrizar.

También recordó que el Gobierno de México pidió información a la Embajada de Estados Unidos sobre una posible participación de agencias estadounidenses. Días después, el entonces embajador Ken Salazar aseguró públicamente que ninguna agencia de su país intervino en el operativo.

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¿Por qué México pide aclarar si participó el FBI?

La duda surgió después de que un reportaje señalara que la avioneta usada en el traslado fue exhibida en El Paso, Texas, como parte de una muestra del FBI, donde presuntamente se presentó como parte de un operativo de esa agencia.

Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que se pidió a la Fiscalía General de la República solicitar formalmente información al FBI sobre esa posible participación.

Sheinbaum cuestionó directamente quién mintió en este caso: si el exembajador Ken Salazar o quienes ahora atribuyen el operativo al FBI.

#MañaneraDelPueblo. La titular de @segob, @rosaicela_ , reconstruye los hechos desde la captura irregular de Ismael “El Mayo” Zambada hasta el hecho de que el FBI presume como suya la aeronave que participó en el operativo del 24 de julio de 2024. De confirmarse esta… pic.twitter.com/bty59GRvE8 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 7, 2026

¿Hubo pactos de Estados Unidos con capos del Cártel de Sinaloa?

La presidenta también preguntó quién ha hecho acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada, al referirse a hechos como el cambio de medida cautelar de Ovidio “N” y la recepción en Estados Unidos de 17 familiares del mismo capo.

Sheinbaum afirmó que su gobierno no hace pactos con organizaciones criminales y sostuvo que México ha mantenido operativos contra todas las facciones del Cártel de Sinaloa.

#MañaneraDelPueblo. El canciller @r_velascoa informó que la @SRE_mx le ha solicitado a la @FGRMexico que le pida al FBI mayor información sobre su participación en la captura de Ismael El Mayo Zambada en territorio mexicano y también ha solicitado mayor información a la @USAmbMex pic.twitter.com/hivfZ8Xa52 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 7, 2026

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en Sinaloa han sido detenidas 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto durante la actual administración, además del aseguramiento de drogas, armas y laboratorios clandestinos.

La mandataria señaló que, si se confirma la participación del FBI sin informar a México, podría existir una violación a tratados internacionales, a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional.

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