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Mañanera de hoy 7 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este martes 7 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

7 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 7 de julio.

Actualizar narración

07/07/2026 a las 08:26

"Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro. ni con ninguna organización de la delincuencia organizada", subraya la mandataria mexicana.

07/07/2026 a las 08:23

La presidenta Sheinbaum Pardo, cuestiona lo dicho por el entonces embajador de EU en México, Ken Salazar, tras la captura de Ismael "Mayo" Zambada.

07/07/2026 a las 08:12

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa los avances y el estatus de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado Sinaloa.

07/07/2026 a las 08:10

Roberto Velasco, titular de la SRE, ha pedido a la FGR que solicite al FBI mayor información sobre la participación que se dio a conocer a los medios de comunicación.

07/07/2026 a las 08:08

"De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional", señala.

07/07/2026 a las 08:05

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, hace una relatoría de los hechos que derivaron en la detención del capo sinaloense.

07/07/2026 a las 08:04

Como se anunció ayer, este martes se presentará una lectura de los hechos por la detención de Ismael "Mayo" Zambada, líder del Cartel de Sinaloa.

07/07/2026 a las 08:03

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 7 de julio.

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