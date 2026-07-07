Mañanera de hoy 7 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 7 de julio.
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07/07/2026 a las 08:26
"Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro. ni con ninguna organización de la delincuencia organizada", subraya la mandataria mexicana.
07/07/2026 a las 08:23
La presidenta Sheinbaum Pardo, cuestiona lo dicho por el entonces embajador de EU en México, Ken Salazar, tras la captura de Ismael "Mayo" Zambada.
07/07/2026 a las 08:12
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa los avances y el estatus de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado Sinaloa.
07/07/2026 a las 08:10
Roberto Velasco, titular de la SRE, ha pedido a la FGR que solicite al FBI mayor información sobre la participación que se dio a conocer a los medios de comunicación.
07/07/2026 a las 08:08
"De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional", señala.
07/07/2026 a las 08:05
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, hace una relatoría de los hechos que derivaron en la detención del capo sinaloense.
07/07/2026 a las 08:04
Como se anunció ayer, este martes se presentará una lectura de los hechos por la detención de Ismael "Mayo" Zambada, líder del Cartel de Sinaloa.
07/07/2026 a las 08:03
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 7 de julio.
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