Mayo Zambada pide atención médica en prisión, mientras acepta cadena perpetua en Estados Unidos

Ismael "el Mayo" Zambada, uno de los criminales más peligrosos que ha conocido México y el mundo, recibirá sentencia en los próximos días por un juez federal en una corte de Estados Unidos.

La defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa, y socio en su momento de Joaquín "el Chapo" Guzmán, está buscando que Zambada no sea enviado a una prisión de máxima seguridad.

"El Mayo", a través de una carta y su defensa, está aceptando su participación en algunos delitos de los que se le acusa y la posible condena de cadena perpetua para evitar ser confinado en una prisión de máxima seguridad como sucedió con "el Chapo".

Zambada está solicitando que, de ser condenado a prisión de por vida, sea enviado a una prisión que cuente con todo lo necesario para tratar los temas médicos que padece en la actualidad.

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Por esta situación y su edad, la defensa del exlíder criminal busca evitar un centro de máximo seguridad. Esto lo dieron a conocer a través de una carta que fue presentada por su abogado Frank A. Perez.

"El acusado Ismael Zambada García acepta que, como consecuencia de los graves delitos que ha cometido, será sentenciado a prisión de por vida", se lee en el documento.

En la misma carta, también se detalla que "lidia con un complejo cuadro de problemas de salud relacionados con la edad. Él reconoce y acepta que la sentencia que imponga este tribunal. Excluirá cualquier posibilidad de ser liberado de su encarcelamiento".

También se solicita que sea tomado en cuenta la aceptación de culpabilidad y cooperación con las autoridades estadounidenses, para evitar un juicio largo como el que tuvo lugar con "el Chapo" Guzmán, que representó gastos millonarios.