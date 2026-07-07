México entra al top 10 mundial de inversión extranjera: captó 41 mil mdd en 2025, según la ONU

México se colocó entre las 10 economías con mayor flujo de inversión extranjera directa en el mundo durante 2025, de acuerdo con el Informe de Inversión Mundial 2026, publicado por ONU Comercio y Desarrollo, organismo conocido como UNCTAD.

El reporte ubicó a México en el lugar 10 global, con una captación de 41 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. La cifra representó un avance frente a 2024, cuando el país recibió 38 mil millones de dólares y ocupó la posición 11.

¿Qué lugar ocupa México en inversión extranjera directa?

Con ese resultado, México quedó dentro del grupo de los principales receptores de capital extranjero a nivel mundial.

La lista estuvo encabezada por Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, China, Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

El Informe de Inversión Mundial analiza cada año los flujos de inversión extranjera directa por país y región, además de su impacto en el desarrollo, las cadenas globales de valor y la actividad de empresas multinacionales.

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UNCTAD señala que cada edición incluye estadísticas por economía y anexos con datos de flujos y existencias de inversión extranjera directa.

¿Por qué destaca el dato para México?

El avance de México se dio en un contexto internacional complejo. La ONU reportó que la inversión extranjera directa global creció 6 por ciento en 2025, hasta alcanzar 1.6 billones de dólares, después de dos años de caídas.

Sin embargo, el organismo advirtió que la recuperación fue desigual y concentrada en pocas economías.

UNCTAD indicó que las 20 economías con mayor recepción de inversión concentraron más de 80 por ciento de los flujos globales de capital extranjero en 2025.

Este dato coloca el desempeño de México dentro de una competencia cerrada por atraer proyectos productivos, tecnología, empleos y cadenas de suministro.

Foreign direct investment (FDI) is back, up 6% in 2025, driven by strategic sectors like AI.



Yet not all developing regions are sharing the rebound, as 80% of global FDI flows to just 20 economies.



Key takeaways from the World Investment Report 2026: https://t.co/NVmNvy8oSm pic.twitter.com/x4xWLQaukq — UN Trade and Development (@UNCTAD) July 7, 2026

¿Qué advierte la ONU sobre la inversión mundial?

Aunque el monto global aumentó, la ONU señaló que no todo el crecimiento se traduce en nuevas fábricas, infraestructura, empleos o transferencia tecnológica.

También advirtió que los proyectos se concentran cada vez más en sectores estratégicos como inteligencia artificial, semiconductores, minerales críticos y tecnologías vinculadas con la transición energética.

El avance de México se dio en un contexto internacional complejo / Informe de la ONU

Para México, el reto será convertir esa posición en mayor capacidad productiva, empleos formales y desarrollo regional. La entrada al top 10 confirma su peso como destino de inversión, pero también abre la discusión sobre la calidad de los proyectos y su impacto real en la economía.

El reporte de la ONU, lo puedes consultar en el siguiente enlace.

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