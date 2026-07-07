México, entre los países donde más crecieron los salarios reales en la OCDE; supera por amplio margen el promedio

México se ubicó como el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más crecieron los salarios reales desde el inicio de 2021, un avance impulsado principalmente por los incrementos al salario mínimo aplicados durante los últimos años.

Así lo señala la edición 2026 del informe Perspectivas del Empleo (Employment Outlook), publicado este martes por la OCDE, en el que se analiza la evolución del mercado laboral de los países miembros.

El documento destaca que, al cierre del primer trimestre de 2026, los salarios reales en México se encontraban 15.1 por ciento por encima del nivel registrado cinco años antes, una variación que supera ampliamente el promedio de la organización.

¿Por qué crecieron los salarios reales en México?

De acuerdo con la OCDE, el principal factor detrás de este desempeño ha sido el aumento sostenido del salario mínimo.

Entre enero de 2021 y abril de 2026, el salario mínimo nominal en México se duplicó, con un incremento acumulado de 122.3 por ciento, mientras que, descontando la inflación, el crecimiento real fue de 68 por ciento.

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El organismo explica que estos ajustes permitieron elevar de forma significativa el poder adquisitivo de los trabajadores. Como resultado, el salario mínimo alcanzó en 2024 el equivalente al 73.7 por ciento del salario mediano, el porcentaje más alto registrado entre los países integrantes de la OCDE.

En la clasificación internacional, México sólo fue superado por Turquía, Hungría y Polonia en el crecimiento acumulado de los salarios reales desde 2021. Además, durante el último año, el incremento anual fue de 3.9 por ciento, frente al promedio de 1.7 por ciento registrado por el conjunto de los países de la organización.

La OCDE destaca productividad y bajo desempleo, pero advierte retos

El reporte también resalta que México registró uno de los mejores desempeños en productividad laboral entre los países miembros. Entre 2023 y 2024, ésta aumentó 1.96 por ciento, muy por encima del promedio de la OCDE, que fue de apenas 0.62 por ciento.

Este avance ocurrió al mismo tiempo que disminuyeron las horas promedio trabajadas, aunque el país continúa entre los que más horas laboran dentro de la organización.

Inflation in the #OECD increased to 4.6% in May 2026, primarily due to rising energy prices.



Headline inflation rose in 16 OECD countries, fell in 8 and remained stable or broadly stable in 14.



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En materia de empleo, la tasa de desocupación se ubicó en 2.7 por ciento durante mayo de 2026, la segunda más baja entre los integrantes de la OCDE, sólo por detrás de Japón. Sin embargo, el organismo subraya que más de la mitad de los trabajadores mexicanos continúa en la informalidad, uno de los principales desafíos estructurales del mercado laboral nacional.

Persisten restricciones en el mercado laboral

El informe también pone el foco en algunos aspectos que limitan la movilidad de los trabajadores. La OCDE señala que México mantiene una legislación relativamente estricta para los contratos temporales, reforzada por las reformas recientes para evitar el uso indebido de este tipo de contratación.

Asimismo, advierte que las cláusulas de no competencia siguen siendo frecuentes en el sector privado, incluso entre empleados que no manejan información confidencial.

Estas disposiciones pueden dificultar que los trabajadores cambien de empresa o emprendan nuevos proyectos, lo que reduce la competencia y limita el dinamismo del mercado laboral.

La OCDE considera que el mercado laboral mexicano ha mostrado fortaleza en los últimos años gracias al aumento de los salarios / OCDE

En conjunto, la OCDE considera que el mercado laboral mexicano ha mostrado fortaleza en los últimos años gracias al aumento de los salarios y a la mejora de la productividad, aunque insiste en que persisten retos importantes relacionados con la informalidad, la regulación laboral y la movilidad de los trabajadores.

El informe completo lo puedes consultar en el siguiente enlace.

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