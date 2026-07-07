Presidenta Sheinbaum acusa que en gobiernos de Fox y Calderón sí hubo nexos con el narco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México solicitó al actual embajador de Estados Unidos información sobre la aeronave presuntamente vinculada con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que un reportaje señalara una posible participación de agencias estadounidenses en el operativo.

Durante la conferencia mañanera de este martes 7 de julio, realizada en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el Gobierno mexicano busca conocer en qué condiciones se encuentra exhibida la aeronave y si realmente formó parte de una operación del FBI, como se difundió recientemente.

¿Qué información pidió México a Estados Unidos sobre “El Mayo” Zambada?

Sheinbaum señaló que el embajador estadounidense, Ronald Johnson, ya fue consultado sobre el caso y que se encuentra solicitando información adicional a su gobierno.

La presidenta aclaró que el cuestionamiento de México no busca defender a Zambada, sino esclarecer cómo ocurrió su detención y qué información recibió el Gobierno mexicano por parte de Estados Unidos.

La mandataria comparó el caso con otros episodios de extracción irregular de personas en territorio mexicano, al señalar que, si se confirma una operación sin aviso ni coordinación, se trataría de un hecho grave para la relación bilateral.

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¿Sheinbaum acusó nexos del narco con Fox y Calderón?

Sheinbaum respondió a críticas de la oposición y afirmó que, si hubo una relación con el Cártel de Sinaloa, fue durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

La presidenta mencionó la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán durante el sexenio de Fox y señaló que no fue detenido sino hasta 2014. También recordó el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Calderón, preso en Estados Unidos por sus vínculos con ese grupo criminal.

Aseguró que, en contraste, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en su administración se ha actuado contra integrantes de organizaciones criminales, con detenciones y extradiciones.

#MañaneraDelPueblo. “Si hubo una relación con el Cartel de Sinaloa fue con los gobiernos de Fox y de Calderon y está demostrado con la detención de Genaro García Luna”, sentencia la presidenta @Claudiashein . pic.twitter.com/A0EhMgsllk — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 7, 2026

¿Por qué Sheinbaum habla de soberanía?

La mandataria insistió en que la cooperación con Estados Unidos debe regirse por cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Sheinbaum subrayó que México no le miente al Gobierno estadounidense y que espera el mismo trato. Por ello, sostuvo que es indispensable aclarar si hubo información falsa o incompleta sobre la captura de “El Mayo” Zambada.

IO