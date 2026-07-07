Presidenta Sheinbaum exige a Ecuador reconocer invasión a embajada antes de reanudar relaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Ecuador deberá reconocer que invadió la Embajada de México en Quito y ofrecer un desagravio antes de pensar en una eventual reanudación de relaciones diplomáticas.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que hasta ahora no existe una solicitud formal para restablecer el vínculo bilateral, roto desde abril de 2024, después de que policías ecuatorianos ingresaron a la sede diplomática mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien tenía asilo político concedido por México.

¿Qué exige México a Ecuador para reanudar relaciones?

Sheinbaum señaló que no se puede dejar atrás el caso “como si nada” y planteó que Ecuador debe reconocer la irrupción en la embajada, la agresión contra personal mexicano y la detención de una persona asilada.

La presidenta explicó que el restablecimiento de relaciones requeriría un desagravio formal, pues México considera que la entrada de fuerzas ecuatorianas a su embajada constituyó una violación grave al derecho internacional.

Noticia Destacada Perú descarta ingresar por la fuerza a la Embajada de México por caso Betssy Chávez

¿Qué dijo la SRE sobre el caso Ecuador?

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que actualmente no existe ningún canal de comunicación con Ecuador, debido a la gravedad de los hechos ocurridos en Quito.

El canciller sostuvo que la actuación ecuatoriana vulneró la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y principios básicos de la diplomacia. También indicó que México confía en que la Corte Internacional de Justicia reconozca que el país actuó conforme al derecho internacional.

#MañaneraDelPueblo. “Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación” porque hubo una violacion a varios tratados internacionales y al derecho al asilo, explica el canciller @r_velascoa pic.twitter.com/UHqYDRj6zD — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 7, 2026

¿Por qué México rompió relaciones con Ecuador?

La crisis inició el 5 de abril de 2024, cuando policías ecuatorianos irrumpieron en la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas. Tras el operativo, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó romper relaciones diplomáticas con Ecuador.

México llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia y mantiene su postura de que la reanudación del vínculo no podrá ocurrir sin reconocimiento de responsabilidad y reparación diplomática.

IO