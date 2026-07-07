Presidente de Suiza visita México y se reunirá con Claudia Sheinbaum para fortalecer la relación económica bilateral

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, arribó a México para realizar una visita oficial que contempla una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la Cancillería mexicana detalló que el titular de la dependencia Roberto Velasco, dio la bienvenida al mandatario suizo y a su esposa, Caroline Merotto, a su llegada al país.

La visita del jefe de Estado europeo ocurre en un momento en el que México busca diversificar sus relaciones económicas y comerciales con distintas regiones del mundo, particularmente con Europa, uno de sus principales socios en materia de inversión y comercio.

Sheinbaum y Guy Parmelin buscarán profundizar la cooperación bilateral

De acuerdo con la información proporcionada por la SRE, Guy Parmelin sostendrá un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles, con el objetivo de seguir fortaleciendo los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones.

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El Gobierno de México ha señalado en diversas ocasiones su interés por ampliar las oportunidades de inversión extranjera, consolidar nuevas cadenas de suministro y reforzar la cooperación con países europeos en sectores estratégicos como la innovación, la industria farmacéutica, la tecnología y las energías limpias.

La visita del mandatario suizo también se produce en un contexto de reconfiguración del comercio internacional y de negociaciones relevantes para México, como la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

📸 Esta tarde, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a nuestro país, al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin (@ParmelinG) y a su esposa, Caroline Merotto. El mandatario suizo realiza una visita oficial a México para reunirse con la presidenta… pic.twitter.com/hXrHygd9AG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 7, 2026

Suiza, un socio estratégico para México

Suiza es uno de los principales inversionistas europeos en territorio mexicano y mantiene una relación económica de larga data con el país. Empresas suizas participan en sectores clave de la economía nacional, desde la manufactura y la industria alimentaria hasta los servicios financieros y la tecnología.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Guy Parmelin representa una oportunidad para impulsar nuevos acuerdos de cooperación y consolidar una relación bilateral que ha ganado relevancia en los últimos años, en medio del interés de México por fortalecer sus lazos con Europa y diversificar sus mercados de exportación e inversión.

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