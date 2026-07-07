Toyota moverá parte de la producción de Tacoma de Tijuana a EU; Economía anuncia nueva inversión automotriz

La Secretaría de Economía informó que Toyota México trasladará parte de la producción del modelo Tacoma de su planta ubicada en Tijuana, Baja California, hacia Estados Unidos, como parte de una reestructuración de sus operaciones globales.

La dependencia aclaró que el cambio no será inmediato, sino gradual, y que el proceso concluirá hacia 2030. Mientras tanto, Toyota mantiene en análisis el futuro de la planta de Tijuana a partir de ese año.

¿Qué pasará con la planta de Toyota en Tijuana?

De acuerdo con la Secretaría de Economía, Toyota notificó hace unos días su decisión de transferir parte de la producción de la Tacoma a Estados Unidos.

El movimiento forma parte de una reorganización global de la compañía y se implementará durante los próximos años. Por ahora, la empresa continúa evaluando cuál será el papel de la planta de Tijuana después de 2030.

La información ocurre en un momento de revisión de cadenas productivas en Norteamérica, especialmente para el sector automotriz, uno de los más integrados entre México, Estados Unidos y Canadá.

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¿Toyota mantendrá operaciones en Guanajuato?

Economía destacó que Toyota mantendrá su planta en Guanajuato, donde emplea de manera directa a 2 mil 800 personas y genera miles de empleos indirectos en la región.

La dependencia subrayó este punto como parte de la continuidad de la presencia de Toyota en México, pese al traslado parcial de producción anunciado para la planta de Baja California.

¿Habrá nueva inversión automotriz en México?

La Secretaría de Economía también informó que, tras gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió la confirmación de una nueva inversión automotriz por más de 500 millones de dólares.

La inversión corresponde a otra empresa del sector y será anunciada en los próximos días, de acuerdo con la dependencia federal.

Con ello, el Gobierno de México busca enviar una señal de continuidad para la industria automotriz, mientras Toyota avanza en su proceso gradual de reestructuración hacia 2030.

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