Tribunal sanciona a Noroña por violencia política de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

El senador Gerardo Fernández Noroña fue declarado responsable de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán.

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió el caso en sesión pública y determinó que las expresiones del legislador excedieron los límites del debate político, pues buscaron demeritar la imagen pública y personal de la alcaldesa. La sentencia fue aprobada por unanimidad, de acuerdo con reportes sobre la resolución.

¿Por qué sancionaron a Gerardo Fernández Noroña?

El TEEMich analizó la denuncia presentada por Grecia Quiroz y concluyó que las manifestaciones de Noroña actualizaron los elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Los magistrados consideraron que los dichos del senador dieron una connotación negativa al ejercicio político-electoral de la alcaldesa, al relacionarlo con circunstancias de carácter privado. Por ello, el tribunal concluyó que las expresiones no formaron parte de una crítica política válida.

La resolución se suma al antecedente del Instituto Electoral de Michoacán, que en febrero dictó medidas cautelares en favor de Quiroz García. Entre ellas, ordenó a Fernández Noroña retirar expresiones consideradas misóginas y abstenerse de actos de hostigamiento, intimidación o molestia contra la presidenta municipal.

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¿Qué dijo Noroña sobre Grecia Quiroz?

El caso se originó en noviembre de 2025, después del asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan y esposo de Grecia Quiroz. En un video publicado en redes sociales, Noroña criticó a la alcaldesa por pedir que se investigara a políticos de Morena, entre ellos Leonel Godoy y Raúl Morón, por el homicidio de Manzo.

El senador también afirmó que a Quiroz “se le despertó la ambición” y que buscaría la gubernatura de Michoacán en 2027. La presidenta municipal respondió que no era propio de “un caballero” expresarse así de una mujer que atravesaba un duelo.

@MLopezSanMartin

Noroña @fernandeznorona @fernandeznorona @kinyael15 #EmilionoGonzalezGonzalez sí cometió violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz @GreciaMich2027



El Tribunal Electoral de Michoacán @SCJN confirmó la sanción



Deberá ofrecer una… — La Guacamaya 🦜 insurgente (@Guacamayalibre) July 7, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum también llamó en su momento a actuar con sensibilidad y respeto hacia Grecia Quiroz, más allá de las diferencias políticas.

Con esta resolución, el caso coloca otra vez en el centro del debate los límites entre la crítica política y las expresiones que afectan los derechos de las mujeres que ejercen cargos públicos.

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