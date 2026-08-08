Claudia Sheinbaum inaugura el CBTA 330 en Texcoco: Así es el nuevo bachillerato tecnológico en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este sábado 8 de agosto la apertura oficial del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 330 en Texcoco, Estado de México.

La entrega de este nuevo espacio educativo busca fortalecer la infraestructura pública de nivel medio superior en el país y ampliar las oportunidades de formación para la juventud mexicana.

Infraestructura y equipamiento del nuevo centro escolar

Las nuevas instalaciones del CBTA 330 destacan por una sólida infraestructura construida sobre una superficie de 3 mil metros cuadrados.

La obra fue diseñada para ofrecer espacios adecuados de aprendizaje e impulsar las capacidades académicas del alumnado en áreas técnicas y agropecuarias.

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El complejo educativo cuenta con 12 aulas de clase totalmente acondicionadas, además de una zona administrativa para la gestión académica e institucional.

Para garantizar una formación integral que combine el aprendizaje conceptual con la práctica, el inmueble incluye laboratorios especializados dotados con el equipo necesario para las actividades científicas y tecnológicas del programa escolar.

Un impulso a la educación media superior y técnica

Durante el acto protocolario, se resaltó la trascendencia de equipar a los planteles de nivel bachillerato con espacios idóneos para el desarrollo científico, tecnológico y agropecuario.

Hoy inauguramos el CBTA 330 en Texcoco, Estado de México.



Decidimos duplicar la meta para crear 400 mil nuevos lugares en el bachillerato nacional.



Más escuelas, más oportunidades y más educación para todas y todos. pic.twitter.com/rSrZRPh5j3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 8, 2026

La creación y fortalecimiento de centros como el CBTA 330 forman parte de la estrategia nacional para vincular directamente la educación con las necesidades de desarrollo de las comunidades locales.

Con esta obra, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la oferta educativa pública, brindando a los estudiantes herramientas operativas y teóricas para integrarse al campo laboral o continuar con sus estudios universitarios.

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