EU reactiva el comercio de aguacate en Michoacán tras pactar acuerdos de seguridad con México

El gobierno de Estados Unidos confirmó el reinicio por fases de las actividades operativas e inspecciones fitosanitarias en el estado de Michoacán, lo que permite destrabar la exportación del aguacate mexicano hacia el mercado estadounidense.

La medida responde a una serie de compromisos en materia de seguridad asumidos por la administración federal mexicana para garantizar la protección del personal y la continuidad de las cadenas agroalimentarias.

Acuerdos bilaterales para blindar el sector aguacatero

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la disposicón de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para establecer un plan de trabajo coordinado que fortalezca de manera inmediata las condiciones de seguridad en la región productora.

El diplomático norteamericano hizo un reconocimiento explícito a las mesas de diálogo entabladas con los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por Columba López Gutiérrez.

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Estas acciones conjuntas permitieron acordar un esquema de resguardo táctico e inteligencia enfocado en proteger el traslado y la supervisión del fruto en los municipios clave de la entidad.

Cooperación binacional entre las administraciones de México y EE. UU. PolíticoMX

El representante diplomático destacó que la industria del aguacate representa un flujo comercial de alto valor económico y beneficios mutuos para ambas naciones.

The avacado business is mutually beneficial to the U.S. and Mexico. I appreciate President @Claudiashein’s leadership, and the security commitments agreed upon with Secretary @OHarfuch, @Defensamx1, Secretary @columbalopezg and other officials to rapidly strengthen security in… pic.twitter.com/E2y1FA69YM — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 8, 2026

Asimismo, enfatizó que bajo el liderazgo de los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum, el trabajo bilateral en materia de seguridad e intercambio agrícola continúa generando resultados tangibles para la estabilidad de la cadena de suministro.

La reactivación de operaciones operará en varias fases iniciales en municipios estratégicos como Uruapan, Tancítaro, Tacámbaro y la zona de Pátzcuaro-Morelia.

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