Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 en CDMX: fechas, horario, descuentos y servicios gratuitos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 en la Ciudad de México, un evento diseñado para apoyar a las familias mexicanas durante la compra de útiles, uniformes y otros artículos necesarios para el próximo ciclo escolar.

De acuerdo con la información de la dependencia, la feria se llevará a cabo los días 15 y 16 de agosto de 2026, en Expo Reforma, en un horario de 9:00 a 20:00 horas.

Uno de los principales atractivos para las familias es que la entrada será gratuita, por lo que los asistentes podrán recorrer los espacios comerciales y aprovechar las promociones disponibles.

¿Qué productos habrá en la feria de Profeco?

Durante el evento se ofrecerán diferentes productos relacionados con el regreso a clases, con descuentos y promociones destinados a facilitar las compras escolares.

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Entre los artículos que podrán encontrar los asistentes están:

Útiles escolares

Mochilas

Ropa

Calzado

Libros

Servicios de telecomunicaciones

La variedad busca concentrar en un mismo espacio algunas de las principales necesidades de las familias antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

Habrá cortes de cabello y certificados médicos gratis

Además de los productos y promociones, la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 contempla servicios gratuitos para los asistentes.

Entre ellos se encuentran certificados médicos sin costo y cortes de cabello gratuitos, dos servicios que pueden representar un ahorro adicional para las familias durante la temporada de regreso a las aulas.

La propuesta de Profeco busca que el evento no se limite a la venta de artículos escolares, sino que también proporcione servicios útiles para estudiantes y padres de familia.

Profeco ofrecerá asesorías y talleres

Los visitantes también podrán recibir asesoría jurídica directamente de Profeco, con orientación relacionada con sus derechos como consumidores.

Asimismo, se impartirán talleres de Tecnologías Domésticas, como parte de las actividades complementarias contempladas durante la feria.

Estas acciones permitirán a los asistentes conocer herramientas y recomendaciones que pueden aplicar en sus hogares, además de recibir orientación ante posibles dudas relacionadas con compras y servicios.

Habrá 54 Ferias de Regreso a Clases en todo México

La actividad en la Ciudad de México forma parte de una estrategia nacional de Profeco. La dependencia informó que durante 2026 se realizarán 54 Ferias de Regreso a Clases en diferentes entidades del país.

El objetivo es contribuir a que las familias encuentren productos escolares a precios competitivos y cuenten con alternativas para reducir el impacto económico que representa el regreso a clases.

Por ello, además de la sede de Expo Reforma, Profeco habilitará distintas sedes en el interior de la República.

Ubicación y horario de la Feria de Regreso a Clases en CDMX

Para quienes planeen acudir en la capital del país, los datos principales son:

Evento: Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 Fechas: 15 y 16 de agosto de 2026 Lugar: Expo Reforma, Ciudad de México Horario: 9:00 a 20:00 horas Entrada: Gratuita.

Las familias interesadas también podrán consultar las sedes de las Ferias de Regreso a Clases Profeco 2026 en el interior de la República y en CDMX para identificar la ubicación más cercana.

Con estas actividades, Profeco busca que el regreso a clases represente una menor presión para el presupuesto familiar y que los consumidores puedan comparar opciones antes de realizar sus compras escolares.

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