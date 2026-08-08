Juez frena primer amparo contra repetición de examen de admisión

Un juez federal desechó de manera definitiva la primera demanda de amparo interpuesta contra la cancelación del examen de ingreso a nivel licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El fallo fue dictado por el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Ulises Oswaldo Rivera González, quien desestimó el recurso presentado por la aspirante Brenda Haydde “N”.

La acción legal buscaba revertir la determinación fijada por el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas.

El sustento legal: Suprema Corte respalda autonomía universitaria

Para fundamentar el desechamiento de plano, el juzgador invocó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dicho criterio establece de forma tajante que las instituciones públicas de educación superior poseen plena independencia para fijar sus normas, términos y requerimientos tanto en la admisión como en la permanencia académica.

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Bajo los artículos 113 y 5º (fracción II) de la Ley de Amparo, el impartidor de justicia precisó que la negativa de ingreso o los ajustes al proceso de selección no configuran un acto de autoridad impugnable por esta vía.

Explicó que los aspirantes únicamente poseen la prerrogativa de ser considerados conforme a las reglas del concurso, pero no adquieren derechos estudiantiles ni estatus de alumno hasta concretar formalmente su inscripción.

Al no contar con dicha calidad jurídica, la reclamante carece de legitimación para inconformarse mediante el juicio de amparo.

Contexto del conflicto: Repetición presencial de la prueba

La controversia surgió luego de que las autoridades universitarias anularan el procedimiento inicial realizado en modalidad en línea, tras detectarse severas irregularidades y señalamientos por el presunto uso indebido de herramientas de inteligencia artificial (IA).

Ante este escenario, la UNAM programó nuevas citas, horarios y sedes para que alrededor de 59 mil aspirantes efectúen la prueba de selección de forma presencial, dejando firme la validez de sus reglamentos internos frente a la vía judicial.

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