México y Brasil refuerzan alianza energética: Pemex y Petrobras avanzan en acuerdo estratégico

La relación entre México y Brasil busca dar un nuevo impulso a la cooperación energética y comercial. Durante la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, celebrada en Brasilia, ambos gobiernos destacaron los avances registrados en distintos sectores, con especial atención al acuerdo suscrito entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

El encuentro fue encabezado el 6 de agosto por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. L

as delegaciones analizaron los resultados de los mecanismos de cooperación bilateral y coincidieron en la importancia de profundizar los vínculos entre las dos mayores economías de América Latina.

Pemex y Petrobras fortalecen cooperación energética

Uno de los principales puntos de la reunión fue la cooperación en materia energética. México y Brasil destacaron la firma, en junio de 2026, de un Memorando de Entendimiento entre Pemex y Petrobras, instrumento que busca reforzar el papel estratégico de ambas empresas nacionales de energía.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el acuerdo está orientado a contribuir a la seguridad energética, el desarrollo tecnológico y la integración regional. Además, en el marco de la reunión binacional, representantes de Pemex y Petrobras sostuvieron encuentros para avanzar en la implementación de los aspectos contemplados en dicho memorando.

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La agenda energética también incluyó los avances en materia de biocombustibles, como parte del seguimiento a la Declaración de Intenciones adoptada durante la visita a México del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin.

México y Brasil buscan ampliar el comercio bilateral

La cooperación económica fue otro de los ejes de la reunión. Los dos países reafirmaron su intención de incrementar el comercio bilateral, las inversiones y la integración productiva, con el objetivo de aprovechar de mejor manera el tamaño de sus respectivos mercados.

Las delegaciones también revisaron las negociaciones relacionadas con los Acuerdos de Complementación Económica 53 y 55, conocidos como ACE-53 y ACE-55. Ambos gobiernos manifestaron su respaldo a la continuidad de los trabajos técnicos para modernizar y ampliar el marco comercial existente.

En este contexto, también se resaltó la importancia del comercio agrícola y de la seguridad alimentaria, mientras que México presentó la experiencia del Programa contra la Inflación y la Carestía (PACIC) como parte de las acciones orientadas a reducir costos de importación que impactan en los precios de productos de la canasta básica.

Acuerdan cooperación en tecnología, ciencia y energía

La agenda México-Brasil también incorporó nuevos mecanismos de colaboración en ciencia, tecnología e innovación. Durante la reunión se firmó un memorando entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil.

El instrumento contempla áreas como inteligencia artificial, supercómputo, semiconductores, tecnologías cuánticas, biodiversidad, bioeconomía, transición energética, océanos y tecnología espacial.

Además, ambos países revisaron oportunidades de cooperación en salud pública, industria aeroespacial, energías renovables, infraestructura, telecomunicaciones, agroindustria e innovación.

Declaración Conjunta por ocasión de la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil.https://t.co/RthkAEOX6Z pic.twitter.com/ArIweDmIxd — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 7, 2026

México y Brasil profundizan su relación bilateral

La VI Reunión de la Comisión Binacional también permitió abordar asuntos migratorios, seguridad, cooperación multilateral, derechos humanos, cambio climático y seguridad alimentaria.

Los gobiernos de México y Brasil señalaron que existe una convergencia de posiciones en temas internacionales y reiteraron su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la coordinación frente a desafíos globales.

Al concluir los trabajos, ambos cancilleres consideraron que la reunión reflejó el buen estado de la relación bilateral y permitió avanzar en iniciativas concretas. México, además, expresó su interés en ser sede de la VII Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil en 2028.

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