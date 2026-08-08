Presidenta Sheinbaum anuncia  en Puebla 1.8 millones de viviendas y reestructura créditos del Infonavit y Fovissste

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el gobierno federal avanza en la meta de construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante el evento de entrega de vivienda realizado en Puebla, la mandataria señaló que el objetivo inicial era construir 500 mil casas, pero posteriormente fue ampliado a un millón y finalmente a 1.8 millones. De acuerdo con Sheinbaum, actualmente ya se encuentra en construcción cerca de 30 por ciento de la meta planteada para los seis años de gobierno.

La presidenta agradeció el respaldo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y del presidente municipal, José Chedraui, para impulsar las acciones de vivienda en la entidad.

Sheinbaum explicó que el programa contempla viviendas de al menos 60 metros cuadrados, con espacios adecuados para las familias, y busca facilitar el acceso a quienes tienen menores ingresos.

Gobierno reestructura millones de créditos del Infonavit

Uno de los principales temas abordados por la presidenta fue la situación de los créditos otorgados durante años por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Sheinbaum sostuvo que se detectaron cerca de cinco millones de familias con créditos considerados impagables, debido a esquemas en los que los trabajadores habían cubierto cantidades superiores al préstamo original y, pese a ello, todavía mantenían adeudos elevados.

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Como ejemplo, mencionó el caso de María del Socorro Pérez, quien originalmente recibió un crédito de 89 mil pesos, había pagado 246 mil pesos y todavía registraba una deuda de alrededor de 1.6 millones de pesos. Tras la reestructuración, señaló la presidenta, el saldo quedó en cero.

También citó casos como el de Epifanio Sánchez Muñiz, quien recibió 84 mil pesos, pagó 257 mil y mantenía una deuda superior al millón de pesos, así como el de Araceli Linares Ramos, cuyo crédito inicial fue de 60 mil pesos y llegó a registrar un adeudo cercano a 948 mil pesos.

La mandataria defendió estas medidas al señalar que representan una reestructuración de créditos y una reducción de deudas que, bajo determinados esquemas, impedían a los trabajadores concluir el pago de sus viviendas.

Fovissste también reducirá deudas de trabajadores

El programa de reestructuración no se limita al Infonavit. Sheinbaum indicó que el Fovissste también trabaja en la reducción y reestructuración de créditos de trabajadores al servicio del Estado.

De acuerdo con la presidenta, las acciones conjuntas del Infonavit y Fovissste han permitido beneficiar a más de cinco millones de familias. Considerando un promedio de cuatro integrantes por familia, estimó que las medidas tienen un impacto potencial sobre alrededor de 20 millones de personas.

Sheinbaum destacó que reducir una deuda que resulta difícil de pagar puede representar un cambio importante para las familias, especialmente para quienes se acercan a la jubilación y enfrentan la preocupación de mantener un crédito hipotecario durante esa etapa.

Viviendas con menos requisitos y créditos para mejoramiento

Otro de los cambios señalados por la presidenta fue la eliminación de diversos requisitos que anteriormente dificultaban el acceso de los trabajadores a un crédito de vivienda.

Sheinbaum sostuvo que el nuevo esquema parte de la confianza en los trabajadores y en su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Además, explicó que las personas que ya cuentan con una vivienda pueden acceder a créditos para mejorar o ampliar sus casas.

El programa también contempla alternativas para personas que no cotizan en el Infonavit o Fovissste mediante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Para quienes se encuentran dentro de los sectores de menores ingresos, la presidenta señaló que existen esquemas con condiciones preferenciales, incluido financiamiento con una tasa de interés de cero por ciento en determinados casos.

Vivienda para el Bienestar beneficiará a millones de familias

Sheinbaum afirmó que el conjunto de acciones de vivienda previstas para su administración tendrá un alcance de aproximadamente 12 millones de familias durante el sexenio.

La presidenta sostuvo que la política de vivienda forma parte de una transformación en la manera de atender las necesidades de los trabajadores y de las familias mexicanas.

Durante su discurso en Puebla, defendió que el acceso a una vivienda digna debe ser considerado un derecho y no una oportunidad de negocio para unos cuantos.

Al finalizar el evento, Sheinbaum reconoció el trabajo de las autoridades federales y estatales involucradas en el programa y destacó la participación de las familias beneficiadas. La presidenta cerró su mensaje con un llamado a mantener la coordinación entre el gobierno federal, las autoridades locales y la población para avanzar en la construcción y entrega de nuevas viviendas en el país.

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